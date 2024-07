Rapperul Chief Keef a spus pas la „Beach, Please!”. Primele declarații ale lui Selly: „E o situație groaznică”

Rapperul Chief Keef ar fi trebuit să susțină un moment artistic la „Beach, Please!”, festivalul așteptat de mii de tineri. Totuși, artistul care se afla pe lista invitaților a anunțat că nu poate sosi în țara noastră, deoarece nu a putut să părăsească SUA! Reprezentanții festivalului au venit imediat cu explicații către fani. Iată ce a transmis Selly, celebrul vlogger și, de altfel, unul dintre organizatorii acestui eveniment de la Costinești.

În perioada 10 – 14 iulie 2024 are loc festivalul „Beach, Please!”. Evenimentul se desfășoară pe litoralul românesc, la Costinești, participanții având posibilitatea să aibă parte de o experiență aparte. Line-up-ul festivalului are nume „grele” din industria muzicală internațională. Însă, unul dintre cântăreți a anunțat că nu poate să ajungă în România, pentru a-și susține momentul artistic. Este vorba despre rapperul Chief Keef. Americanul nu a putut să părăsească SUA, fiind nevoit să își anuleze chiar mai multe concerte programate în ultima perioadă.

Rapperul Chief Keef nu se va prezenta pe scena de la „Beach, Please!”, deoarece nu poate să părăsească Statele Unite ale Americii. Cântărețul american a fost nevoit să își anuleze mai multe evenimente, din această cauză. Bărbatul a întâmpinat o problemă cu pașaportul. Selly, unul dintre organizatorii festivalului de la Marea Neagră, a reacționat.

„Și mie îmi pare nespus de rău pentru treaba asta, dar credeți-mă ca organizator nu am avut ce să fac. Uite, complet transparent, ăsta e mesajul pe care l-am primit de la echipa lui, de la management. Vedeți și ora la care l-am primit, am făcut postarea, am anunțat cât ami putut de repede. Am fost asigurat și reasigurat că o să aibă toate formalitățile îndeplinit ca să poată să părăsească Statele săptămâna asta, aparent acest lucru nu s-a întâmplat.

E o situație groaznică în care să fii ca organizator, să știi că tu ai plătit, că ai semnat, ai îndeplinit tot și să îți anuleze cu o zi înainte. Dacă se întâmpla mai devreme, nu era așa o mare problemă, găseai un înlocuitor, însă vă asigur încă o dată, nu am nicio vină. Nu puteam face absolut nimic, nu e o chestie care se rezolvă cu bani sau ceva, n-am cum să îl scot pe om din State, dacă nu poate părăsi teritoriul Americii”, a spus Selly.