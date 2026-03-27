Rareș Cojoc a părăsit România după divorțul de Andreea Popescu. Unde a ”fugit” milionarul dansator

În urmă cu câteva săptămâni, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat. În presă s-a zvonit că fosta dansatoare a Deliei l-ar fi înșelat pe soțul său chiar în noaptea de Revelion.

Potrivit speculațiilor, Andreea Popescu ar fi avut o aventură cu Dan Alexa, despre care Rareș Cojoc ar fi aflat. Acesta ar fi principalul motiv pentru care mariajul celor doi s-a încheiat. Fosta dansatoare s-a mutat din penthouse-ul de patru milioane de euro în care a locuit de-a lungul căsniciei cu partenerul său.

„M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt OK”, a spus Andreea Popescu pe rețelele de socializare, răspunzând la curiozitățile fanilor.

Mai mult, bruneta a mărturisit că nu mai are cele trei bone pentru copii. Dansatoarea a rămas doar cu una care o ajută atunci când are nevoie.

„M-ați întrebat unde sunt bonele. Una e aici. Din trei, doar una mai am, dar ocazional. Nu este în permanență”, a dezvăluit vedeta.

Rareș Cojoc, alături de partenera sa de scenă

În timp ce Andreea Popescu își actualiza fanii cu toate schimbările din viața ei, Rareș Cojoc pleca din România. Fostul soț al brunetei a mers în Marea Britanie, la Blackpool, acolo unde urmează să participe la un concurs de dans alături de Andreea Matei, partenera lui de pe scenă.

Împreună cu Rareș Cojoc și Andreea Matei au plecat și Elwira și Mihai Petre, după cum s-a putut afla de pe Instagram, acolo unde ei au postat mai multe story-uri.

„O primire foarte călduroasă”, a scris ironic Mihai Petre peste un videoclip în care se poate observa cum în Marea Britanie ploua în timp ce ei coborau din avion.

Înainte de a pleca la Blackpool, Rareș Cojoc a publicat în mediul online și un citat motivațional: „Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”.

