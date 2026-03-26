Rareș Cojoc i-a dat ”fatala” Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a ”lovit-o” unde o durea mai tare

Despărțirea de Rareș Cojoc a adus o serie de schimbări neașteptate în viața Andreea Popescu. După separarea de tatăl celor trei copii ai săi, fosta dansatoare din trupa Delia s-a confruntat cu o reorganizare completă a vieții de zi cu zi, inclusiv în ceea ce privește ajutorul pe care îl avea în casă.

În perioada în care forma un cuplu cu Rareș Cojoc, Andreea Popescu beneficia de sprijin constant în gospodărie. Aceasta avea alături trei bone care locuiau împreună cu familia și se ocupau atât de îngrijirea copiilor, cât și de alte activități zilnice. Altfel spus, întreaga organizare a casei era susținută de o echipă bine pusă la punct. Această facilitate îi permitea influenceriței să își gestioneze mai ușor responsabilitățile.

După anunțul divorțului și mutarea într-o nouă locuință, situația s-a schimbat radical. Internauții au devenit rapid curioși în legătură cu acest aspect, iar întrebările despre bone nu au întârziat să apară. Mulți dintre urmăritori au vrut să știe dacă Andreea mai beneficiază de același sprijin ca înainte sau dacă lucrurile s-au modificat odată cu separarea.

Influencerița a venit cu clarificări pe rețelele de socializare

Pentru a lămuri situația, Andreea Popescu a ales să răspundă direct acestor curiozități. Ea a explicat că, dintre cele trei bone pe care le avea în trecut, a mai rămas doar una. Totodată, aceasta nu mai este prezentă permanent, ci o ajută doar ocazional, în funcție de nevoie.

„M-ați întrebat foarte mult despre bone, cred că am primit zeci de mesaje doar pe subiectul acesta. Una este aici, dar doar ocazional. Din trei, doar una a mai rămas”, a declarat influencerița în mediul online.

Această schimbare marchează o diferență majoră față de stilul de viață pe care îl avea înainte, când locuia împreună cu fostul partener într-un penthouse evaluat la câteva milioane de euro. În acea perioadă, Andreea vorbea deschis despre criticile primite în mediul online, mai ales în legătură cu numărul mare de bone. Cu toate acestea, ea sublinia că nu mai lasă comentariile negative să o afecteze.

Mai mult, Andreea Popescu ținea să precizeze că toate persoanele care lucrau pentru familia ei erau tratate corect și cu respect. Ea menționa că bonele, inclusiv cele de origine filipineză, erau bine plătite. Acestea beneficiau de bonusuri și aveau condiții bune de trai, încercând astfel să contrazică ideile negative apărute în spațiul public.

În prezent, viața sa a intrat într-o nouă etapă, una în care trebuie să gestioneze lucrurile diferit, cu mai puțin ajutor constant. Chiar și așa, Andreea pare hotărâtă să se adapteze noilor condiții. Ea încearcă să își organizeze viața astfel încât să facă față provocărilor apărute după despărțire.

