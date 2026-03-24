Apropiații Andreei Popescu sunt îngrijorați. Fosta dansatoare a Deliei refuză să mai mănânce: ”Sunt foarte supărată”

La scurt timp după ce a confirmat separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu încearcă să se obișnuiască cu noul statut de femeie divorțată și mamă singură cu trei copii. Așa cum era de așteptat, schimbările se reflectă și în obiceiurile ei de zi cu zi.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să divorțeze după 10 ani împreună. Inițial, ruptura s-ar fi produs în timp, din cauza tensiunilor și a neînțelegerilor care s-au acumulat treptat, iar când au realizat amploarea problemelor, a fost prea târziu pentru a mai repara relația. Ulterior, printre tensiuni s-ar fi strecurat și o idilă extraconjugală între Andreea Popescu și Dan Alexa – vezi AICI.

Andreea Popescu nu mai are poftă de mâncare

Între timp, viața continuă pentru amândoi. Andreea Popescu s-a mutat din penthouse-ul de 4 milioane de euro în care locuia alături de soț, cei trei copii și bonele filipineze, și încearcă să treacă peste despărțire, în timp ce Rareș Cojoc se concentrează pe participarea la concursurile internaționale de dans la care ia parte.

Andreea Popescu a rămas la fel de activă pe social media, împărtășind cu prietenii virtuali momentele notabil din viața ei. Recent, ea a mărturisit că nu are poftă de mâncare – un mesaj care, mulți ar crede că a fost special pentru Rareș Cojoc. Ea a publicat câteva capturi dintr-o conversație cu fina ei, care o îndeamnă insistent să își comande ceva și să mănânce.

Fina: Nici să nu te aud. Nici să nu ai îndrăzneala de a zice ceva. Ce ai în capul ăla? Îți mor neuronii. Și nu zic la mișto. Comandă și mănâncă. Sunt mega supărată. Să îmi dai poză, că te fac de nu te speli cu toată Dunărea. Atâta bătaie de joc. Alo!!! Nu te face că nu vezi. Te rog să nu mă enervezi. E târziu. E seară. Andreea Popescu: E târziu în viața meaaaa Fina: Nici versurile nu le mai știu Andreea: Știi melodia ”E noapte și e târziu, viața mea”? Fina: O știu. Ți-ai comandat?

Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod

Rareș Cojoc, decizie drastică, după ce a aflat că a fost înșelat cu Dan Alexa. Dansatorul milionar a “evacuat-o” pe Andreea Popescu din penthouse-ul de lux