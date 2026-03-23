Unde și-a dus Andreea Popescu copiii, după divorțul de Rareș Cojoc. A făcut totul public!

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Nimeni nu se aștepta la această despărțire, însă se pare că povestea celor doi a ajuns la final. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, aceștia se ocupă împreună de micuți și își doresc ca divorțul să nu îi afecteze. Unde și-a dus Andreea Popescu copiii? Fosta dansatoare a Deliei a avut grijă să le facă toate poftele.

După o căsnicie de 10 ani, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut cu Dan Alexa. Însă, chiar dacă despărțirea a avut loc, cei doi părinți fac tot posibilul ca micuții să nu resimtă acest lucru.

Unde și-a dus Andreea Popescu copiii

Atunci când a anunțat divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a subliniat clar că despărțirea nu înseamnă și destrămarea familiei. Cei doi părinți vor face în continuare front comun de dragul copiilor lor și vor avea grijă ca aceștia să nu simtă ruptura.

„Copiii noștri sunt punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră. Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri va rămâne mereu”, declara Andreea Popescu.

Și tocmai pentru ca micuții să nu simtă schimbarea, Andreea Popescu are grijă în continuare să petreacă mult timp cu aceștia și să le facă toate poftele. Recent, aceasta i-a scos la o cafenea și a petrecut timp cu băiatul cel mare, Ioachim, și cu fetița ei, Anastasia.

Cei trei s-au bucurat de ieșire, iar micuții au fost în permanență cu zâmbetul pe buze. S-au delectat fiecare de câte o ciocolată caldă și de câte o gustare delicioasă. Andreea Popescu s-a bucurat de timpul petrecut alături de cei mici, iar la fel face și Rareș Cojoc atunci când are ocazia.

