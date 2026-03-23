Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună punct mariajului lor după zece ani de căsnicie, decizie care a surprins și emoționat pe mulți dintre cei care i-au urmărit de-a lungul timpului. Cei doi sunt părinții a trei copii frumoși și, de-a lungul relației, și-au găsit mereu sprijin în credință și în Dumnezeu. Totuși, se pare că, în timp, lucrurile nu au mai fost la fel ca la început, iar taina căsniciei lor a fost afectată, ducând la acest final neașteptat.

În trecut, cuplul vorbea deschis despre importanța credinței în menținerea unei relații solide. În 2017, Rareș Cojoc, campion la dans sportiv, sublinia că pentru el căsătoria reprezintă o cruce pe care soții nu au voie să o părăsească, indiferent de provocările întâlnite.

Ce spunea Rareș Cojoc despre taina mariajului

El considera că momentele dificile sunt trimise de Dumnezeu pentru a testa puterea și angajamentul fiecăruia. Andreea Popescu era la fel de de acord, recunoscând necesitatea sacrificiilor reciproce pentru ca o relație să reziste în timp.

Rareș Cojoc declara atunci că sacrificiile și greutățile pe care le întâlnesc sunt menite pentru a găsi fericirea împreună. Această viziune despre căsătorie ca un drum cu suișuri și coborâșuri, în care credința oferă răbdare și putere, părea să le ghideze fiecare decizie și să le mențină familia unită.

Cu toate acestea, după un deceniu împreună, mariajul lor a ajuns la un punct în care aceste valori nu au mai fost suficiente pentru a rămâne împreună. Totodată, a ieșit la iveală faptul că Andreea Popescu a avut o relație apropiată cu Dan Alexa în urmă cu puțin timp, ceea ce a dus la destrămarea căsniciei lor.

„Cred din tot dinadinsul că căsătoria e o cruce și nu ai voie să te dai jos de pe cruce, în niciun caz. E o cruce frumoasă și sunt sigur că Dumnezeu îngăduie momente de cumpănă, suișuri și coborâșuri. Acelea sunt momentele în care EL le testează pe noi și acelea sunt momentele în care nu trebuie să ne dăm jos de pe cruce (…) Dacă nu există sacrificii, dacă nu există greutăți, nici încununarea noastră la finalul vieții nu va exista”, declara Rareș Cojoc, într-un interviu, în urmă cu aproape zece ani.

