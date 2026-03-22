Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Realitatea financiară din familia lui Rareș Cojoc depășește orice imaginație!

De: Keva Iosif 22/03/2026 | 20:41
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu a venit chiar ca un trăsnet, însă adevăratele culise ale separării abia acum ies la iveală. Deși anunțul oficial a confirmat ruptura, indiciile fuseseră deja strecurate subtil de fosta dansatoare a Deliei în podcasturile în care vorbea despre problemele din mariaj. Detaliul care a ridicat cele mai multe sprâncene a fost însă existența unui contract prenupțial, dezvăluit chiar de Andreea. În plus, artista a lăsat să se înțeleagă că familia lui Rareș are o avere impresionantă, iar informațiile obținute de CANCAN.RO arată că realitatea financiară din spatele numelui Cojoc este chiar mai spectaculoasă decât se credea.

După divorțul anunțat de Andreea Popescu, atenția s-a mutat inevitabil asupra imperiului financiar din spatele numelui Cojoc, iar cifrele arată o realitate mult mai spectaculoasă decât cea sugerată până acum public.

Dacă Andreea Popescu a încercat propriul drum în afaceri, fiind asociată în două magazine de haine pentru copii care între timp s-au închis, situația din tabăra fostului soț este cu totul diferită…

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat

Rareș Cojoc apare implicat într-un portofoliu diversificat de firme, cu activități de la comerț online până la imobiliare și tehnologie. Compania R&A Atelier SRL, axată pe vânzări online, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane de lei, în timp ce DAFCOCHIM SRL, unde este asociat, a ajuns la 2,8 milioane de lei. În zona tech, BEEFAST Technology SRL a înregistrat venituri mai modeste, de circa 92.000 de lei, însă compania Spatiu Comercial Vitan SRL, axată pe închirieri imobiliare, a depășit 1,4 milioane de lei cifră de afaceri.

Pe lângă toate astea, Rareș Cojoc, alături de fiul fostului șef Oltchim, Constantin Roibu, a fost implicat în dezvoltarea ansamblului rezidențial New Times Residence, un proiect de 161 de apartamente evaluat la aproximativ 10–11 milioane de euro, confirmat chiar de el.

Rareș Cojoc, împreună cu tatăl său, au construit un imperiu financiar

Adevărata forță financiară din spatele numelui Cojoc

Însă adevărata avere o face tatăl său, omul de afaceri Liviu Iuliu Cojoc. Un nume vechi în mediul economic românesc, prezent încă din 2011 în Top 500 miliardari. Acesta controlează aproximativ zece afaceri din domenii extrem de diferite — de la comerț cu combustibili și produse chimice, până la agricultură, imobiliare și servicii medicale.

„Perla coroanei” este DAFCOCHIM Distribution SRL, companie specializată în comerțul cu produse chimice, care a câștigat peste 500 de licitații și a raportat în 2024 o cifră de afaceri impresionantă: aproape 70 de milioane de lei. În paralel, Liviu Cojoc ocupă funcția de administrator la Chimcomplex SA Borzești, gigant industrial cu o cifră de afaceri netă de aproape 1,5 miliarde de lei!

Portofoliul său este prezentat ca rezultatul a peste 30 de ani de experiență în comerțul cu produse chimice și agroalimentare, fiind fondatorul grupului Dafcochim, activ încă din 1994 și cu afaceri anuale estimate la peste 65 de milioane de euro.

În plus, este implicat în exploatări agricole moderne din centrul Transilvaniei, dezvoltări imobiliare și proiecte caritabile, dar și membru independent în Consiliul de Administrație al Chimcomplex din 2018.

Un detaliu mai puțin cunoscut completează tot acest tablou al familiei Cojoc: fosta casă a Reginei Maria, ajunsă astăzi în paragină, ar fi ajuns în posesia mamei lui Rareș, Mihaelei Cojoc, și a lui Liviu Iuliu Cojoc, ambii stabiliți în Târgu Mureș.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au ...
Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă
Accident feroviar grav în Miercurea Ciuc: O persoană decedată și patru răniți
Accident feroviar grav în Miercurea Ciuc: O persoană decedată și patru răniți
Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat ...
Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Petrecere fără botez în familia Sterp! Iancu și Denisa și-au binecuvântat fiul
Petrecere fără botez în familia Sterp! Iancu și Denisa și-au binecuvântat fiul
Elevii care scapă de Evaluarea Națională! Anunțul făcut de Ministerul Educației
Elevii care scapă de Evaluarea Națională! Anunțul făcut de Ministerul Educației
Vezi toate știrile