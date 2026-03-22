Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează

Andreea Popescu și Rareș Cojoc par să fi îngropat securea războiului. La nici o săptămână după ce au anunțat că divorțează, cei doi au renunțat la orgolii și și-au unit forțele de dragul copiilor lor.

Zilele trecute, Andreea Popescu a anunțat public faptul că a divorțat oficial de Rareș Cojoc, bărbatul alături de care a fost căsătorită timp de 10 ani și tatăl celor trei copii. Fosta dansatoare a Deliei a fost acuzată că și-a înșelat soțul cu Dan Alexa, iar escapada a venit cu urmări pe măsură.

Andreea Popescu și-a făcut deja bagajul și a părăsit locuința de 4 milioane de euro în care a trăit până acum, mutându-se cu chirie într-un apartament ceva mai modest, situat în zona de nord a Capitalei – vezi AICI.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au revenit la sentimente mai bune

De la separare și până în prezent, Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu au mai fost văzuți împreună. Însă, până acum. Recent, campionul la dans sportiv a mers să își viziteze copiii, ceea ce înseamnă că cei doi foști soți au interacționat fizic, au dat ochi în ochi, cum s-ar spune.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii: Ioachim (8 ani), Anastasia (5 ani) și Alexie (3 ani). În timpul vizitei, sportivul a încărcat pe social media câteva fotografii cu doi dintre copiii lui, Anastasia și Ioachim, apoi a capturat câteva „dovezi” din timpul unei zile pline de activități distractive, ducându-l pe fiul său la karting – vezi AICI foto.

Deși cei doi au decis să pună punct căsniciei lor, se pare că, dincolo de statutul lor conjugal, fericirea copiilor primează. Andreea și Rareș au păstrat o relație respectuoasă, de prietenie, colaborând și petrecâd timp împreună cu cei trei copii ai lor. Vizita recentă a sportivului este doar un exemplu clar că orgoliile și ambițiile nu își au locul în astfel de situații.

