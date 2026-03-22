Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează

Andreea Popescu și Rareș Cojoc par să fi îngropat securea războiului. La nici o săptămână după ce au anunțat că divorțează, cei doi au renunțat la orgolii și și-au unit forțele de dragul copiilor lor.
Zilele trecute, Andreea Popescu a anunțat public faptul că a divorțat oficial de Rareș Cojoc, bărbatul alături de care a fost căsătorită timp de 10 ani și tatăl celor trei copii. Fosta dansatoare a Deliei a fost acuzată că și-a înșelat soțul cu Dan Alexa, iar escapada a venit cu urmări pe măsură.
Andreea Popescu și-a făcut deja bagajul și a părăsit locuința de 4 milioane de euro în care a trăit până acum, mutându-se cu chirie într-un apartament ceva mai modest, situat în zona de nord a Capitalei – vezi AICI.
De la separare și până în prezent, Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu au mai fost văzuți împreună. Însă, până acum. Recent, campionul la dans sportiv a mers să își viziteze copiii, ceea ce înseamnă că cei doi foști soți au interacționat fizic, au dat ochi în ochi, cum s-ar spune.
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii: Ioachim (8 ani), Anastasia (5 ani) și Alexie (3 ani). În timpul vizitei, sportivul a încărcat pe social media câteva fotografii cu doi dintre copiii lui, Anastasia și Ioachim, apoi a capturat câteva „dovezi” din timpul unei zile pline de activități distractive, ducându-l pe fiul său la karting – vezi AICI foto.
Deși cei doi au decis să pună punct căsniciei lor, se pare că, dincolo de statutul lor conjugal, fericirea copiilor primează. Andreea și Rareș au păstrat o relație respectuoasă, de prietenie, colaborând și petrecâd timp împreună cu cei trei copii ai lor. Vizita recentă a sportivului este doar un exemplu clar că orgoliile și ambițiile nu își au locul în astfel de situații.
