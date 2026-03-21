Soacra Andreei Popescu face primele declarații după divorț. Ce spune despre separare

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial, după zece ani de căsnicie. La o săptămână după anunț, fosta soacră a Andreei face primele declarații.

Fosta dansatoare a Deliei a divorțat de Rareș Cojoc. Cei doi au avut o căsnicie de lungă durată, din care au rezultat trei copii. Motivul divorțului ar putea fi infidelitatea Andreei. Ea nu a dorit să facă declarații în acest sens și își dorește doar ca lucrurile să se liniștească.

Cu toate acestea, fosta ei soacră, mama lui Rareș Cojoc, a făcut primele declarații despre divorțul lor.

Ce spune mama lui Rareș Cojoc

Celebrul fost cuplu trece în aceste momente printr-un divorț. Ei au ales să fie discreți și să nu ofere prea multe detalii în spațiul public, preferând să petreacă timp alături de cei dragi.

Părinții lui Rareș sunt, de asemenea, discreți. Totuși, mama acestuia a făcut o declarație emoționantă. Rareș Cojoc nu traversează doar momente dificile, ci se concentrează și pe turneul de dans pe care urmează să îl susțină alături de partenera sa, Andreea Matei.

Mesajul fostei soacre a Andreei scoate la iveală mândria pe care o are față de fiul ei:

„Părinții sunt cei care oferă rădăcini, iar copiii sunt cei care dau sens acestor rădăcini! Mulțumim pentru emoție, sens și mândria de a fi părinți de campion”, a scris mama lui Rareș Cojoc pe rețelele de socializare.

Mama Andreei, supărată după divorțul fiicei ei

Dacă mama lui Rareș nu a vorbit direct despre divorț, mama Andreei a făcut o declarație surprinzătoare. Aceasta a transmis, în mediul online, un mesaj care a șocat pe toată lumea.

Prin cuvintele sale, femeia a dat de înțeles că regretă divorțul celor doi. Ea a explicat că Rareș va rămâne mereu ginerele ei și că nu va putea fi înlocuit niciodată. Acest lucru sugerează că mama Andreei nu ar fi de acord ca fiica ei să își refacă viața alături de un alt bărbat.

Văd doar iubire și o lume de basm și totuși eu mă simt că într-un coșmar din care tare mult îmi doresc să mă trezesc, tu iubitul meu ginere suflet bun și cald ești și vei fi până la sfârșitul vieții mele tatăl nepoțeilor mei deci ginerele cel de neînlocuit NICIODATA!, a transmis ea.

