Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles după divorțul de Andreea Popescu: ”Campionii nu se formează în zilele bune”

După o căsnicie de 10 ani, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ajuns la divorț. Deși nimeni nu se aștepta, cuplul s-a destrămat, iar acum fiecare încearcă să își vadă mai departe de viață. Dacă Andreea Popescu nu s-a ferit să vorbească despre separare, ea fiind cea care a făcut anunțul despărțirii, Rareș Cojoc a fost ceva mai discret. Însă, acum, și acesta a transmis un mesaj cu subînțeles în mediul online.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut-o cu Dan Alexa.

Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles

De când divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost făcut public, sportivul a preferat discreția și nu a vorbit despre cele întâmplate. Acesta a ales să nu alimenteze subiectul și să se concerteaze pe noua lui viață, dar și pe cei trei copii pe care îi are.

Ei bine, chiar dacă a fost discret, Rareș Cojoc a transmis acum un mesaj grăitor în mediul online. Pe pagina sa personală de Instagram, sportivul a publicat un citat motivațional care vorbește despre determinare și rezistență.

Este clar că acesta trece printr-o perioadă dificilă, iar divorțul nu a fost nici pentru el un pas prea ușor, mai ales după o căsnicie de 10 ani.

„Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”, este mesajul postat de Rareș Cojoc, în mediul online.

Andreea Popescu, primele declarații despre divorț

Dacă Rareș Cojoc a ales discreția, Andreea Popescu și-a pus la curent fanii cu ce se întâmplă în viața ei. Ea a fost cea care a anunțat separarea.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider în continuare faptul că o căsătorie e mai mult decât un act, este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și cu foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am decis să coborâm de pe această cruce, din păcate. Această decizie nu anulează respectul profund pe care eu și Rareș îl avem pentru instituția familiei și mai ales pentru taina căsătoriei. Dar cu toate astea suntem aici. (…) Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării unor dorințe, a lipsei timpului și nu ne mai dăm timp”, este o parte din mesajul transmis de Andreea Popescu.

