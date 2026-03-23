Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans pe fostul soț al Andreei Popescu

În viața lui Rareș Cojoc, lucrurile par să fi fost mereu așezate perfect. Pe ring, o Andree care îl ținea, la propriu, pe picioare. Acasă, o altă Andree care îi ținea tot universul în echilibru. Dansatorul milionar a recunoscut fără ocolișuri că a fost învățat să primească susținere toată viața, dar să ofere, mai puțin. Iar cum echilibrul de acasă s-a sfârșit, odată cu anunțul divorțului, fostul soț al Andreei Popescu rămâne astfel cu o singură Andree în rol de susținător: Andreea Matei, femeia alături de care a devenit campion mondial la dans sportiv.

După o relație de aproximativ 15 ani, dintre care 10 de căsnicie, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au anunțat recent că divorțează, luând prin surprindere pe toată lumea. Inițial, toate privirile s-au îndreptat spre dansator, mai ales după aparițiile din podcasturi în care Andreea recunoștea cât de greu i-a fost, de-a lungul anilor, să-și „împartă” soțul cu partenera lui de dans.

Speculațiile despre o posibilă infidelitate din partea lui Rareș au apărut rapid, însă au fost demontate chiar de Andreea Popescu, care a ținut să clarifice public că acesta nu i-a fost infidel. Surpriza avea să vină însă ulterior: potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ea ar fi fost cea care ar fi călcat strâmb, numele lui Dan Alexa fiind asociat cu ruptura dintre cei doi. (vezi aici mai multe).

În tot acest context, un detaliu iese puternic în evidență: dinamica relațiilor lui Rareș Cojoc. Deși Andreea Popescu a ținut să clarifice că dansatorul nu i-a fost infidel, e greu să nu observi un tipar care pare să se repete în viața lui.

Pentru că, dincolo de ceea ce se întâmpla acasă, unde soția îi oferea stabilitate și îl susținea necondiționat, pe ring povestea pare să urmeze aceeași linie. Alături de Andreea Matei, partenera sa de dans de 11 ani, cu care a devenit campion mondial, Rareș apare, din nou, în centrul unei relații în care este susținut și, în multe momente, chiar protejat.

Iar aparițiile lor din ultimii ani nu fac decât să întărească această impresie.

Imaginile spun uneori mai mult decât orice declarație. Iar în cazul dansatorului milionar, conexiunea cu partenera sa de dans ridică mai multe sprâncene decât ar fi crezut oricine. Nu de alta, dar dincolo de coregrafii și competiții, gesturile dintre cei doi par să depășească, pe alocuri, limita strict profesională.

Andreea Matei, „protectoarea” din ringul de dans

Pe conturile partenerei sale de dans, Rareș Cojoc apare constant. Atât în ipostaze oficiale, de concurs, cât și de la diverse evenimente sau din cadrul deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu. Cei doi au fost surprinși în repetate rânduri ținându-se de mână, inclusiv în afara ringului de dans.

Un moment care nu a trecut neobservat a fost cel din octombrie 2024, când au câștigat argintul la Campionatul Mondial, la o diferență infimă de doar 0,04 puncte. În timp ce Rareș se tăvălea pe jos, copleșit de emoții, de ciudă și de bucurie, Andreea Matei a fost cea care a mers imediat lângă el, l-a ridicat și l-a strâns în brațe. Un gest instinctiv și protector, care a spus mai mult decât orice scor sau clasament.

„Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”

În toamna lui 2025, cu doar câteva luni înainte ca anunțul divorțului să ia prin surprindere pe toată lumea, Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, vorbeau deschis despre legătura lor profesională. Într-un interviu despre cariera lor, cei doi descriau relația de pe ring ca fiind una de interdependență totală, mergând până la afirmația că „fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”, după ani întregi în care au construit împreună un parcurs aproape imposibil de egalat în dansul sportiv.

Cei doi nu s-au ferit nici atunci de declarații puternice despre conexiunea lor, Rareș Cojoc mărturisind fără ocolișuri: „Ca și cuplu de dansatori, fiecare reprezintă jumătatea celuilalt. În cazul nostru, dacă eu sau Andreea ne-am rupe piciorul, ar fi game over.”

Ce spunea Andreea Matei despre Rareș:

„Ce apreciez la Rareş e că e foarte perseverent, şi dacă cineva îi atrage atenţia cu un lucru, el se străduieşte ca acel lucru data viitoare să iasă foarte bine, pe el nu îl demotivează criticile niciodată. E foarte, foarte fixist, sunt momente când e bine să fii perfecţionist, dar există şi limite. Și dacă mâna stă greşit, nu doar mişcarea, dacă un deget stă diferit… gata. Confortul dintre noi se schimbă brusc”, îl descrie Andreea Matei pe atunci încă soțul Andreei Popescu.

Rareș se descria ca fiind un tată sever, care se vrea a fi un exemplu pentru copiii săi:

„Sunt sever.. nu ai cum să fii altfel, sunt trei!! Tre să îi aliniez câteodată, vreau să creez din mine dacă se poate un exemplu pentru copiii mei şi de aceea voi ţine aşa tare de dans în continuare, pentru că vreau şi eu să crească şi să realizeze ce face tatăl lor”, spunea Rareș în interviul respectiv.

Mai mult, Andreea Matei pare a fi mereu la curent cu ceea ce se întampla în viața partenerului ei de dans, dar și a copiilor acestuia, fiind la curent cu discuțiile pe care acesta le are la telefon, atunci cand sunt plecati.

Andreea Matei: „Rareş e un tată dedicat, mereu când suntem plecaţi sună, se interesează de toţi copiii fiecăruia, organizează programul fiecăruia. La un moment dat eram în aeroport, Ioachim era la carting şi nu avea cine să meargă după el, era cu Black-cab-ul pe telefon, trebuia să decoleze avionul”

Andreea Popescu își susținea soțul și acasă, dar și pe ringul de dans

Dar poate cel mai grăitor moment vine dintr-un alt filmuleț, surprins în timpul unei competiții. Pe ring, Rareș își îmbrățișează partenera, în timp ce, din tribună, o altă Andree, cea din viața lui personală, aplaudă vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi.

Ce spunea Andreea Popescu despre partenera de dans a soțului său

„Am avut momente de gelozie. Și am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu o altă fată, mai tânără decât mine. Și să știi că, practic, îți împarți soțul cu altă femeie. Indirect. Că așa se întâmplă. Adică, de dimineață merg la micul dejun, prânz, cină, petrec împreună, dansează, stau… toată chestia asta, iar tu, pe cealaltă parte, ești singură.

Și e dificil. Adică mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Ce a făcut el este că mi-a dat confortul și liniștea. N-a avut momente de genul „nu îți răspund la telefon”. Mi-a dat acest confort încât să am încredere în el. Acum, dacă s-a întâmplat ceva vreodată… nu știu. E foarte greu să nu știu eu ceva. Sunt Sherlock Holmes. Cu mine nu poți să faci nimic, îți spun sincer. Eu imediat mă prind. Și el știe”, a spus Andreea Popescu în cadrul Podcastului lui Jorge.

„Fără înțelegerea și suportul Andreei eu astăzi n-aș fi fost campion mondial”

De altfel, chiar Rareș a recunoscut, într-un moment de sinceritate, că a fost obișnuit toată viața să primească și să fie susținut. Iar dinamica relației sale confirmă acest tipar: în timp ce el se concentra pe performanță și dans, Andreea din viața personală se ocupa de tot ce ținea de „acasă”.

„Andreea mereu m-a încurajat să fiu mai bun și mereu mi-a spus „hai că poți, anul acesta e anul tău, poți”. Andreea mereu m-a încurajat să fiu mai bun și nu doar că m-a încurajat, m-a și susținut să cresc în dans, să fiu mai bun, să ajung campion mondial, chiar dacă, nu știu, poate acum 10 ani nu speram și nu visam la așa ceva. (…) Oarecum foarte multe planete s-au aliniat și n-aș putea să spun că am simțit o presiune, dar am simțit o încurajare și asta a contat pentru că sunt absolut sigur că fără înțelegerea și suportul Andreei eu astăzi n-aș fi fost campion mondial, oricât de mult aș fi muncit. Ideea este că dacă acasă nu ai liniște și dacă acasă nu ai o anumită stabilitate în tot ce înseamnă familie, copii, este imposibil să fii bine la antrenamente, să fii bine pe ringul de dans, psihologic. (…) Pentru că eu sunt învățat să primesc și să ofer mai puțin, în sensul acesta, pentru că eu mereu am fost cel care are nevoie de susținere, de înțelegere. De toate”, a mai spus Rareș Cojoc în cadrul podcastului lui Jorge.

Cine e Rareș Cojoc:

Rareș Cojoc, în vârstă de 37 de ani, este unul dintre cei mai titrați dansatori români, cu un palmares impresionant atât pe plan național, cât și internațional. A devenit campion intern de 22 de ori încă din adolescență și a ajuns în topul mondial al dansului sportiv alături de partenera sa, Andreea Matei, ocupând chiar prima poziție în clasamentul WDSF la proba Standard. În 2025, a câștigat aurul la o competiție majoră din China și a obținut rezultate importante la nivel mondial. Provine dintr-o familie cu statut solid, tatăl afacerist, mama medic, cu o avere impresionantă.

Cine e Andreea Matei:

Andreea Emilia Matei este un nume de referință în lumea dansului sportiv, fiind partenera de ring a lui Rareș Cojoc. Cei doi au format, în ultimii ani, una dintre cele mai de succes echipe de dans din România, concurând la cel mai înalt nivel în secțiunea Standard. La 30 de ani, sportiva originară din București are un palmares impresionant: a devenit campioană mondială în 2025, deține zece titluri naționale, a câștigat patru turnee de tip Grand Slam și ocupă o poziție de top în clasamentul global al federației WDSF. Performanța lor a marcat un moment istoric pentru dansul sportiv românesc, fiind prima victorie mondială la categoria Adulți Standard.

