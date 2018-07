Unchiul și fostul impresar al regretatei Denisa Răducu, Florin Pește, a fost acuzat de sora cântăreței că i-a furat melodiile. Adelina l-a acuzat că nu are drept să se folosească de melodiile Denisei Manelista și că va rezolva această problemă în justiție. La fel se apără și Florin Pește, care spune că are drepturi de autor, pentru că el a compus și orchestrat respectivele melodii.

Florin Pește n-a mai rezistat și a reacționat pe pagina lui de Facebook, după ce a văzut-o pe sora Denisei într-o emisiune tv. Adelina crede că Pește se folosește pe nedrept de melodiile cântăreței. Ea susține că Florin Pește i-a vândut piesele Denisei și că asta le-a pus mari probleme ei și familiei sale. (Citește și Se împlinește un an de la moartea Denisei Manelista)

„Dacă am vândut înseamnă că dețineam drepturile pentru el!”

„Cred ca e momentul sa lamuresc o problema pentru ca vad multi oamenii care se tavalesc in chinuri (au inceput chiar sa blesteme) ca eu chipurile am vandut melodiile Denisei. Pai daca am vadut inseamna ca detineam drepturile pentru ele altfel trebuie sa fiu acuzat pentru furt care e mult mai grav. Din 2003 pana in 2006 am avut o casa de productie HitStudio care detinea drepturile pentru 356 de melodii cu multi solisti printre care si 16 melodii ( 16 nu e egal cu 400 ) cu Denisa. ( Atentie pe acele melodii cantam si eu si Mr Juve si Susanu) Toate melodiile sunt compuse si orchestrate de mine de Mr Juve Susanu Genove Adi Mihu si Robert . In 2013 am decis sa renunt la muzica si cu aceasta ocazie sa cesionez toate drepturile catre o alta casa de productie. Denisa si impresarul ei Liviu stiau despre tranzactie si nu au avut nimic de obiectat pentru ca stiau cum stau lucrurile si cine detine drepturile pentru acele piese”, și-a început Florin Pește pledoaria.

„Adelina este influențată de soțul ei!”

Florin Pește consideră că sora Denisei este influențată de soțul ei, care își dorește să profite de pe urma cumnatei ei decedate. Fostul impresar al Denisei crede că soțul a fost cel care a trimis-o pe Adelina la tv. (Vezi aici Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an )

„Acum dupa tragicul eveniment Adelina influentata de sotul ei Malus care vrea si el un salariu pe luna ( destul de consistent , in jur de 2500 de dolari pe luna ) o trimite pe Adelina la diferite emisiuni (pe un fond emotional )sa spuna ca ei nu pot sa incarce melodii pe canalul Denisei . FALS. Pot sa incarce dar nu pot monetiza sau mai clar nu pot sa incasese bani.De ce? Pentru ca Denisa detine doar drepturi de interpretare nu drepturi de autor. Drepturile materiale de interpretare sau executie la o piese le pot obtine de la Credidam dar sunt prea putini bani pentru ei si vor si de pe Youtube.

Eu am stat de vorba cu ei si le am explicat ca cel mai bine e sa ne intalnim in instanta si atunci vedem cine are dreptate ,nu sa mergem pe la televiziuni sa spunem minciuni si sa santajam emotional ca poate poate o sa cedeze si incasam si noi ceva.

PS . Daca cineva are nelamuriri astept comentarii si o sa raspund punctual la fiecare in parte.

O zi buna !”, a mai scris Florin Pește pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus Adelina, sora Denisei, despre Florin Pește

„Sunt in jur de 400 de piese in momentul asta. Florin Peste a vandut piesele, iar acum persoana care le-a cumparat are revendicarile respective. Vrem sa vedem unde este adevarul. Daca au contracte, daca au dreptul sa ne revendice anumite lucruri, daca noi nu mai avem dreptul sa folosim pagina de Facebook a Denisei. Sunt case de productie cu care ne-am inteles, dar sunt si persoane de la care ne asteptam foarte putin care ne pun piedici.Daca era o singura casa de productie sau o persoana nu aveam niciun fel de problema. Dar a inceput si Marian Vasile, care face acelasi lucru ca Florin Peste si Giovani”, a spus Adelina, la Kanal D.