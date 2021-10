Răsturnare de situaţie! Anamaria Prodan a făcut anunţul bulversant despre Laurenţiu Reghecampf: “Nu divorţez”

Anamaria Prodan pune sare pe rană în conflictul momentului. Impresara profită de faptul că Laurențiu Reghecampf nu și-a asumat public relația cu noua lui iubita pentru a afirma în fața tuturor că ea este încă soția antrenorului și că are încredere totală în soțul ei.

Până acum, cunoscutul antrenor de la CSU Craiova a anunțat doar că a depus actele de divorț, dar el nu a menționat nimic despre o altă femeie sau că ar urma să devină din nou tătic, deși presa l-a fotografiat în compania unei tinere la o clinică provată din Craiova.

„Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, spune altcuiva, spune-i soțului sau cuiva, dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș.

Întrebați-l pe Reghecampf, dacă știe. Dacă știe de trecutul ei tumultuos. Eu nici măcar nu știu cine este fata aia, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată, nu am vorbit cu ea o secundă în viața mea. Nu am văzut femei lângă soțul meu. Probabil este o chestie de asta… si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. Înseamnă că nu are cum să se întâlnească în timpul căsniciei cu alte femei. Eu am fost lângă soțul meu. Uită-te la mine, draga mea. Ți se pare că arăt rău, că sufăr și mă tăvălesc?

Soțul meu știe ce nevastă are, știe exact despre ce este vorba. Noi familia nu știm, nici măcar că această domnișoară stă la Craiova. Întrebați-l pe soțul meu dacă are o amantă, dacă are un copil sau dacă va avea, că văd că el nu spune niciun cuvânt, dar toată presa comentează. Ați auzit din gura soțului meu că are amantă, că a iubit-o sau a cunoscut-o prin Dubai, că l-a pândit prin Dubai? Ați auzit că are copil? Să vă spună el și atunci aflăm și noi probabil”, a declarat Anamaria Prodan pentru Kanal D.

Laurențiu Reghecampf, primele tensiuni în relația cu Corina

Surse din anturajul sportivului au dezvăluit pentru WOWbiz.ro că au apărut primele probleme ” în paradis”. Mai precis, Corina, presupusa amantă a antrenorului, nu ar fi tocmai mulțumită de faptul că acesta nu dă nici un semn că intenționează să-și asume public relația cu ea. Se pare că tânăra de 29 de ani nu e mulțumită nici de imaginea care i s-a creat în presă și nu înțelege de ce Anamaria continuă să se poziționeze de partea lui Laurențiu și să-i ia acestuia apărarea.