Răsturnare de situație în cazul Caracal! Motivul halucinant pentru care Gheorghe Dincă a ucis-o, de fapt, pe Luiza

La mai bine de trei ani de la uciderea Luizei și Alexandrei, noi detalii ies la iveală! Potrivit motivării sentinței de condamnare, „Monstrul din Caracal” ar fi ucis-o pe Luiza dintr-un motiv inimaginabil. Victima i-ar fi făcut reproșuri cu privire la organul masculin, iar Gheorghe Dincă ar fi răbufnit.

Conform sentinței de condamnare, se pare că în data de 17 aprilie 2019, „monstrul din Caracal” ar fi silit-o pe Luiza încă o dată. Sătulă de promisiunea că va fi eliberată și de ororile la care era supusă, tânăra i-a făcut reproșuri care l-au scos din minți.

„În după-amiaza zilei de 17 aprilie 2019, inculpatul a obligat victima din nou să întrețină un raport sexual oral, prilej cu care victima la rândul său a agresat organul sexual al inculpatului, i-a reproșat acestuia că nu are erecție, că e un prost și nu se ține de cuvânt să o ducă acasă, așa cum a lăsat să înțeleagă de mai multe ori”, se arată în sentința de condamnare.

(CITEȘTE ȘI: Avocata familiei Luizei Melencu, declarații șocante despre judecătoarea de la Tribunalul Olt: „S-a culcat cu capul pe masă și…” Noi detalii ies la iveală în cazul dosarului Caracal)

Gheorghe Dincă spune de ce a ucis-o pe Luiza: „Am turbat de furie”

Criminalul condamnat la 30 de ani de închisoare susține că a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta i-a insultat masculinitatea. Tânăra s-a luptat cu agresorul, dar nu a putut scăpa cu viață din ghearele „monstrului din Caracal”.

„Am fost făcut în tot felul, adică drăcuieli și alte ocărâturi, eu zicându-i să tacă, m-a scos din minți și am început să o lovesc cu pumnii peste față, ea a continuat să mă jignească, iar eu am turbat de furie, lovind-o încontinuu, fără control….în față și în piept, foarte tare, nu mai aveam control și nu am putut să mă opresc din acele lovituri în piept, ea fiind întinsă în pat, cu fața în sus”, extras din documentul oficial (fila 188 vol. 33 UP), potrivit Gândul.ro.

(CITEȘTE ȘI: Bunicul Luizei Melencu rupe tăcerea, după 3 ani de la dispariția fetei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu nepoata sa? Bărbatul acuză instituțiile statului pentru mușamalizarea cazului Caracal)