Răsturnare de situație în cazul morții Mariei Diana, tânăra ucisă de urs la Jepii Mici: ”Băiatul era singur și cobora”

Răsturnare de situație în cazul Dianei Maria, tânăra atacată și ucisă de urs în timpul unui traseu montan pe valea Jepilor Mici. Tipetele și încercările fetei de a alunga ursul au fost auzite de un martor aflat în trecere – în apropiere de poteca unde s-a petrecut nenorocirea. Acesta susține că victima s-a lputat singură să alunge sălbăticiunea.

A trecut mai bine de o săptămână de când Diana Maria și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic în Masivul Bucegi – pe valea Jepilor Mici. Pentru că era fericită că a fost admisă la examenul de Bacalaureat 2024, tânăra de 19 ani s-a decis să-și facă un cadou: o excursie la munte alături de prietenul ei. Ziua s-a terminat cum nu se putea mai rău – după ce fata a fost atacată și omorâtă de un urs. Pe corpul tinerii au fost găsite multiple traumatisme, care i-au provocat hemoragii interne, în urma căzăturii în râpă, de la aproximativ 200 de metri înălțime.

Diana Maria a avut parte de o moarte cumplită, iar în jurul acestei tragedii au fost speculate mai multe scenarii. Relatările unui martor – care a auzit cum tânăra se lupta să alunge ursul – ar putea răsturna orice informație din anchetă. Femeia se afla într-o drumeție alături de nepoțelele ei și a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care Diana a murit. Aceasta susține că a auzit-o pe tânăra de 19 ani cum încearcă să alunge ursul, însă nu a auzit nicio voce de bărbat, ceea ce ar putea demonta declarațiile prietenului ei – care susține că ar fi fost implicat în salvarea fetei.

Am făcut o poză la cascadă, pe care m-am uitat ulterior și arăta ora 13:58. Câteva momente, minute mai devreme se auzise vocea. Deci ancora în timp există. Pentru fată, lucrurile s-au încheiat în punctul acela: 12:50 – 14:00. Mi-a fost clar ulterior. Ce n-am știut e că ea de pe poteca îngustă de pe Valea Jepilor a căzut fix în vale și ursul fix cu ea acolo. Informații pe care le-am aflat ulterior din presă. Ce știu sigur, e ce am auzit cu urechile mele: Fata s-a luptat singură cu ursul. Restul e poveste. O poveste dărâmătoare, pe care ar putea să o clarifice cei implicați.”, se arată în declarațiile martorului.

Încleștarea surprinsă de noi a fost atât de intensă și de scurtă încât mi-am zis ok, totul e ok, s-a auzit o voce de femeie care gonea ursul și care a dispărut brusc. Da de ce a dispărut așa brusc? O fi căzut? Țin minte că mă uitam în sus, spre pereți, și gândurile astea îmi fugeau prin minte. O alpinistă care a dat de urs? Da de ce tăcerea asta? Că n-am mai auzit nicio voce după momentul ăsta.

”Când am ajuns în poienița de la refugiu, l-a văzut pe bărbat, am salutat, dar nu a răspuns. Primul gând a fost: ce ciudat, un ciudat. Cu doi pași pe care noi i-am făcut mai sus, sunetul a devenit mai clar. O femeie gonea ursul, exista acolo o intensitate a confruntării și apoi brusc liniște. Nu urlete, nu nimic, doar vocea ei fermă pusă pe gonit animalul. Ilinca s-a întors îngrozită la mine și m-a întrebat: ce a fost asta? Ursul? Scurtul moment ne-a înghețat.. S-a auzit vocea de femeie care ne-a îngrozit, m-am gândit că a venit ursul la refugiu, au încercat să-l alunge. Dar de ce era doar voce de femeie? Că ei erau mai mulți. Nu s-a auzit nicio altă voce de bărbat.

„lubitul Dianei: Nu pot să declar nimic. Ce am avut de declarat, a fost declarat. S-a întâmplat un accident şi atât.

Reporter: Tu eşti iubitul Dianei?

lubitul Dianei: Nu ține de discuție. Nu văd sensul. Chiar as aprecia să nu apară nimic nicăieri.

Reporter: A murit totuși o fată. E un lucru extrem de important.

lubitul Dianei: Eu știu. Imaginați-vă cum este pentru mine și pentru persoanele apropiate ei.

Reporter: Poți spune cum a ajuns ursul lângă voi? L-ați văzut cumva?

lubitul Dianei: E pădure la urma urmei. N-am apucat să-l vedem și na… Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere să o salvez, dar…”, a spus tânărul, potrivit Antena3