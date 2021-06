Război fără precedent între fosta soție a lui Alex Bodi și Bianca Drăgușanu. Blondina o acuză pe Iulia Sălăgean că i-a furat ceasul

Deși păreau prietene bune, Bianca Drăgușanu și Iulia Sălăgean au ajuns din nou să se certe. Mai mult, Bianca a acuzat-o pe fosta soție a lui Alex Bodi că aceasta i-a furat ceasul.

Bianca Drăgușanu i-a adus acuzații grave Iuliei Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi. Blondina susține că aceasta i-a furat ceasul și s-a afișat cu el pe rețelele de socializare, dar Iulia are o altă variantă a poveștii. În direct la Xtra Night Show, Iulia Sălăgean i-a dat o replică dură Biancăi și a mărturisit că ea știe mai bine unde i-a fost, de fapt, furată bijuteria vedetei.

„Este paranoia femeia. Lasă cardul. Să vină la mine că i-l arăt personal. (…) Acest ceas nu-mi aparține Îi aparține unei prietene. Ea știe exact unde i-a fost furat ceasul. La Monaco. E o situație veche. Nu mă privește pe mine. (…) Ea nu are arme împotriva mea și nu știe ce să mai facă. (…) Să lase jocurile astea că s-ar putea să se trezească cu mine la ușa ei și atunci nu o să mai fie ok”, a spus Iulia Sălăgean la Xtra Night Show.

Gabi Bădălău, mesaje către Iulia Sălăgean, după despărțirea de Bianca?!

Iulia Sălăgean a dezvăluit în emisiunea lui Dan Capatos că Gabi Bădălău i-a trimis un mesaj ciudat, după câteva ore după ce anunțase că între el și Bianca nu mai este nimic. Potrivit fostei soții a lui Alex Bodi, Bădălău s-ar fi interesat de starea ei și i-ar fi scris „Cum ești?”. Însă Iulia a ales să nu răspundă acestei întrebări, ci doar să facă o captură a mesajului pentru a putea, la un moment dat, să-și susțină vorbele.

”Nu m-a deranjat și nici nu m-a enervat mesajul ei, dacă ea spune niște cuvinte nu înseamnă că reflectă realitate, ea un mesaj dur, dar…Eu am niște principii de femeie, eu nu doresc iubitul nimănui, ea are paranoia cu mine de când a ieșit primul scandal, ea are paranoia și cu Gabi, și cu Alex. Da, există mesaje. Gabi mi-a scris un mesaj, după care l-a șters. Asta s-a întâmplat acum două zile, mi-a scris cum ești, din senin. Eu nu i-am răspuns”, a spus Iulia Sălăgean la Xtra Night Show.