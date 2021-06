Fosta soție a lui Alex Bodi iese din nou la atac! Iulia Sălăgean o face praf pe Bianca Drăgușanu

”Nu am fugit nicăieri, mi s-a închis contul de Instagram. Mi l-a închis aceeași persoană care mi l-a închis și data trecută, o femeie bineînțeles, fosta mea prietenă de suflet (n.r. Bianca Drăgușanu). Nu știu ce motiv, cred că are paranoia maximă cu mine, cred că sunt coșmarul vieții ei. Dacă ea a considerat că îmi închide Instagramul și sufăr, nu știu.

Pentru mine nu mai există, ea suferă de telenovele, manipulează tot felul de situații oameni ca să creeze tot felul de telenovele de tip dramă și să iasă victimă. Chestia e că știu cum îl închide, are un contact din Turcia și îi dă comandă la acel tip, e printr-un hack prin care strângi foarte multe report-uri și Instagramul îți închide contul.

Am fost de față când i-a închis Instagramul de trei ori și lui Alex și am și dovezi. Prima dată când mi s-a închis mie contul de Instagram mi-a fost închis și mie și lui Alex. În momentul acela eu i-am zis ei ca și prietenă: ”Uite, Alex cred că mi-a închis Instagramul” și am mesajul unde dovedește că ea i-a închis atunci Instagramul lui Alex și mi-a zis ”Te răzbună sora ta”. Ca să îți dai seama de perversitate, răutate”, a declarat Iulia la XNS.