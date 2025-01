Războiul nu s-a încheiat: DeSanto îl face praf pe Jador! ”Se îmbăta la evenimente, se făcea de râs! El e cu două benzi, ca în Anglia”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, DeSanto vine cu dovezi clare pentru a contrazice acuzațiile lui Jador! Se pare că artistul ar fi mers la concerte sub influența alcoolului și și-ar fi agresat verbal colegii de trupă. Acum, producătorul muzical susține că i-a fost lui Jador și impresar, și tour manager, în ciuda spuselor artistului care acum ar refuza să îi dea datoriile, și că deseori arunca pe el cu apă pentru a-l trezi.

Scandalul dintre Jador și DeSanto pare departe de a se sfârși. După ce Jador l-a acuzat pe fostul său producător că i-ar fi închis canalul de Youtube și i-ar fi ruinat astfel munca din ultimii șase ani, DeSanto iese la atac cu dovezi conform cărora Jador a mințit în legătura cu contractul dintre ei!

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, DeSanto dezvăluie că Jador mergea deseori beat la evenimente, nu își știa propriile versuri și își înjura colegii de trupă. Producătorul susține că i-a fost acestuia și impresar, și tour manager, iar tocmai de aceea ar ști exact cât de urât s-ar fi comportat Jador cu restul artiștilor, căci mergea cu el peste tot.

”Și Ursu managerul s-a convins de el, că altfel nu îl lepăda. Ursu preferă liniștea și artiștii corecți! La toate evenimentele prin care merge prin alți manageri, făcea numai probleme! Se îmbăta, se făcea de râs pe acolo. Sunt atâtea clipuri pe net când își înjura formația. Știu foarte multe, de când eram eu manager-ul lui, o să fac eu public tot. El nu își știa nici versurile”, a spus producătorul.

”Jador era în stare să spele și WC-ul”

Ba mai mult, se pare că celebrul microfon cu cristale al lui Jador nici n-ar fi costat atât de mult precum a epatat cântărețul, susține DeSanto cel puțin.

”A mințit că și-a luat microfon cu cristale de 10.000. 10.000 de ce?! De lei, da! Dar nu 10.000 de euro! Așa a zis în emisiunea Andreei Mantea și apoi a scos banii din geantă, dar nu erau ai lui. El stătea în garsonieră de 40.000 de euro și se poza în mașină de 80.000 de euro, când avea Bentley-ul. Perversu l-a ajutat să își ia mașina. (…) El în garsoniera în care stătea la început era în stare să spele și WC-ul. Așa e când ești la început de drum, dar la sfârșit?! El are drumul ep două benzi. Și pe dreapta, și în stânga! Ca în Anglia!”, a adăugat DeSanto.

Ce spune DeSanto despre speculațiile conform cărora Jador și-ar agresa soția, despre tatăl și sora cântărețului, dar și despre presupusul șantaj de 200.000 de euro, aflați doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

