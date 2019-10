Răzvan Simion a răbufnit după ce o femeie l-a atacat pe el, dar și pe Lidia Buble. Cu cine au fost comparați cei doi soți

Răzvan Simion i-a făcut o declarație de dragoste superbă partenerei sale, Lidia Buble, însă acest moment a fost umbrit de un incident acid. O femeie l-a atacat atât pe el, cât și pe artistă, iar prezentatorul a răbufnit atunci când i-a dat replica la mesajul neplăcut transmis de aceasta.

Răzvan Simion a răbufnit după ce o femeie l-a atacat pe el, dar și pe Lidia Buble

Răzvan Simion și Lidia Buble reprezintă unul dintre cuplurile de la noi care preferă să își consume iubirea și momentele importante departe de ochii curioșilor. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care ei postează foarte rar fotografii în care apar împreună. În urmă cu câteva ore însă, prezentatorul a urcat pe contul lui de Instagram două poze în care apare în ipostaze emoționante alături de Lidia Buble, iar în dreptul lor a scris următorul mesaj în limba engleză: “Dance me till the end of love… (n.r.: Dansează cu mine până la sfârșitul iubirii…)”.

Printre numeroasele comentarii frumoase pe care le-a strâns postarea prezentatorului de la Antena 1 s-au numărat și câteva acide. Gina, una dintre internaute, a punctat direct: “Un bătrân morocănos, încurajat de nepoata lui…. așa pare”. Nu mică a fost mirarea tuturor când Răzvan Simion i-a dat replica: “Gina, mai ales că poza e făcută din spate. Câtă intuiție în negura sufletului zbuciumat”. După cum puteți vedea în imaginea din galeria foto, răspunsul lui Răzvan Simion a strâns aproape 200 de like-uri, semn că mulți dintre fanii cuplului s-au bucurat de faptul că acesta nu a ales să tacă.

Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu de mai bine patru ani