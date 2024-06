Răzvan Simion, dezvăluiri picante, în primul interviu de … ginerică! L-a blocat nevasta! ”Culmea, eu am vrut…”

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Răzvan Simion și Daliana Răducan își uneau destinele, luându-i prin surprindere pe apropiați. Totul s-a întâmplat în mare secret, iar acum a venit momentul explicațiilor. Nu că ar trebui să ofere justificări cuiva mirele cu privire la propria nuntă. Dar cu un civism aparte și o jovialitate ieșită din comun, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a oferit un interviu edificator, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Practic, Răzvan Simion a explicat de ce nu și-a invitat colegii de la Neatza la ceremonie. Singurul prezent a fost Dani Oțil, care în nota-i caracteristică a generat content amuzant, în emisiune, direct după petrecerea organizată de colegul Răzvan. Soțul Gabrielei Prisăcariu s-a plâns de meniu, iar ironiile mirelui se întorc în același registru!

Răzvan Simion explică de ce nu și-a invitat colegii de platou la nuntă: „Am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași!”

CANCAN.RO: Dani s-a luat de faptul că a plecat nemâncat de la nunta ta…

Răzvan Simion: 120 de grame avea vita, dacă și aia e mică… Ce să zic, a fost un tasting menu, a fost mai mult un ‘dinner gala’ decât o nuntă. Au fost foarte multe rânduri de aperitive, carpacio, nu e dânsul obișnuit. El a vrut mai tradițional românesc, cu mititei, cu o sarma. Nu a fost cazul. Dânsul nu apreciază, e de la Reșița. Și eu sunt de la Reșița, dar 500 de kilometri mai înspre centru. Știu să apreciez o vită făcută pe cuptor Josper. Am auzit, nici nu eram acolo. Ai văzut, că nici nu zice de față cu mine.

CANCAN.RO: Restul colegilor s-au luat de dumnevoastră pentru faptul că nu i-ați invitat. De ce nu i-ați invitat?

Răzvan Simion: Foarte mulți prieteni au rămas, din păcate, în afara petrecerii, pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași. Și atunci, am luat câte doi invitați din fiecare categorie, a trebuit s-o las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați. Am avut locuri limitate, pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc. N-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică. În primă fază, am zis să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei. Și să fim doar cu părinții, copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, «vrem și noi, vrem și noi». N-am mai văzut oameni să se invite la nuntă. De obicei oamenii refuză.

Noi am avut și un dress code, domnii au fost la papion. A fost black tie, rochie de seară, nu s-a cântat nicio piesă românească. Pe asta ți-o zic în premieră. Mireasa s-a ocupat de alegerea trupelor. Momentul de operă a fost al meu. Mi-a răspuns invitației Alin Stoica și superba sa soție, Stephanie Radu. Am avut trei momente de operă, „Libiamo” e chestia cu care noi defilăm, ne place mult „Traviata”. Și de câte ori suntem în Italia, că suntem la Verona, că suntem la Milano, mergem să vedem cel puțin o reprezentație a „Traviatei”. La Verona am făcut cu decorurile făcute de Zeffirelli și este o nebunie. Revenind, am avut foarte puține locuri, am avut o trupă de jazz, l-am avut pe Tobi Ibitoye, nemaipomenit. Și cubanezii de la Cuban Project, pentru un pic de dans. Adică n-a fost nimic obișnuit, nu s-a aruncat buchetul, nu s-a furat mireasa, nu s-au servit sarmale, ne-am dorit să fie ca un fel de cină de gală, în care să celebrăm unirea noastră.

Buletinul soției matinalului de la Antena 1 a suferit mici modificări după căsătorie: „Se numește Daliana Răducan-Simion, din respect pentru socrul meu!”

CANCAN.RO: Luna de miere cum va fi organizată?

Răzvan Simion: Îi avem pe cei de la Lifestyle Travel, prietenii noștri, cărora le spunem doar când avem vacanță și ei se ocupă să ne trimită în locuri minunate. Ei ne-au trimis la New York și de acolo ne-am inspirat în ideea noastră de a face o petrecere la etajul 25 al unei clădiri din București, ca să avem acel view de New York, de rooftop. Ei s-au ocupat să ne trimită la Bangkok și Singapore, ei se vor ocupa să ne trimită într-o lună de miere elegantă, așa cum ne-am dorit. O să venim cu niște poze interesante de acolo. Vreau să-mi iasă. Cert este că o să fie cea mai interesantă lună august pe care am avut-o până acum. E și prima sub alt nume, trebuie să ne schimbăm și pașapoartele. Să nu uit!

CANCAN.RO: A luat numele tău?

Răzvan Simion: Da, dar din respect pentru socrul meu am păstrat și numele de botez, numele de fată, ca să zic așa. Și se numește Daliana Răducan-Simion, din respect pentru socrul meu.

