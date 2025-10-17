Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, descoperă un nou episod inspirațional care îți poate schimba modul de a gândi. Invitatul acestei ediții este Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes.
În dialogul cu Adrian Artene, Răzvan Vasile explică pașii esențiali pentru transformarea gândirii și depășirea blocajelor interioare. Discuția atinge teme precum:
Cursul „Mindset Mastery – Transformarea Minții” este conceput pentru cei care vor să-și descopere potențialul real și să obțină rezultate tangibile în viață, carieră și relații.
Adrian Artene, cunoscut pentru abordarea sa directă și conversațiile autentice, îl provoacă pe Răzvan Vasile să dezvăluie din experiențele personale care i-au modelat filosofia de viață. Vei afla cum a reușit să-și transforme obstacolele în lecții și să construiască un sistem practic pentru oricine vrea o schimbare reală.
📅 Nu rata premiera!
🔔 Episodul complet va fi difuzat sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:00, exclusiv pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.