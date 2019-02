Reacția categorică a Deliei când a fost întrebată dacă l-ar lua pe Mihai Bendeac sau Cheloo cu ea pe o insulă pustie

Provocată la un interviu-fulger despre emisiunile de la Antena 1, unde este jurată, Delia a acceptat cu bucurie să ofere câte un răspuns. La un moment dat, cântăreața a fost întrebată pe cine ar lua cu ea pe o insulă pustie dacă ar avea de ales între Mihai Bendeac și Cheloo, ceilalți doi jurați de la show-ul “iUmor”.

Citește și: De neconceput! Delia le interzice tuturor care vin la ea acasă să facă un gest obișnuit. Ce a spus despre soțul ei, Răzvan Munteanu

Delia se numără printre cei mai vechi membri ai familiilor numeroase de la “iUmor”, respectiv “X Factor”, iar emisiunile ocupă un loc aparte în inima ei. Astfel, artista nu a putut să aleagă între ele, pentru că ambele îi plac în egală măsură. Dintre numerele de magie și cele de stand-up, cântăreața le preferă pe cele din urmă. Când a fost întrebată pe care dintre colegii săi de la “iUmor” ar lua cu ea pe o insulă pustie, vedeta a fost categorică și a spus că nici pe Cheloo și nici pe Mihai Bendeac nu l-ar lua, pentru că preferă să fie singură și să se deconecteze total de la viața agitată pe care o are.

“Ambele (n.r.: «iUmor» și «X Factor») , sunt diferite total, nu pot să mă decid asupra unui singur show. Sunt diferite, într-unul ești într-o anumită postură, în altul e despre ce fac eu mai mult, e despre muzică și nu are legătură una cu alta. Nu am stat să văd care sunt fricile lor din viețile lor reale, de zi cu zi, habar nu am, sinceră să fiu. Cred că Mihai are tendințe din astea de paranoia, izolare, nu știu. Tot felul de probleme, pe care le-a prezentat de altfel, adică nu le-a ținut ascunse, cred că acolo sunt probleme. (…). Amândoi sunt în egală măsură (n.r.: Răspunsul Deliei la întrebarea: «Care dintre cei doi ți se pare mai amuzant?») și sunt diferiți, adică sunt tipuri total diferite de amuzament. (…). Nu aș lua pe niciunul, eu acolo mă duc să mă refac, să ascult păsări, să nu vreau să îi iau pe ei! Nu am nevoie să conversez cu nimeni, vreau să fiu singură și izolată”, a declarat jurata de la “iUmor” pentru interviul acordat la “Xtra Night Show”.

Citește și: S-a aflat unul dintre secretele ei! Cum se menține în formă Delia la filmările pentru noul sezon “iUmor”, care va rula curând la Antena 1

Șirul dezvăluirilor Deliei a continuat la emisiunea prezentată de Dan Capatos: “Mă enervează cel mai tare oboseala, oboseala mă enervează cel mai tare, rutina, nu-mi place să am același obicei zi de zi, de zi de zi. (…). Mă sperie, mi se pare că sunt închisă. La filmări nu am ce să fac, încerc să mă trezesc mult mai de dimineață decât m-aș trezi în mod normal și să recuperez ce aș fi vrut să fac: nu știu, să îmi fac ora de sport, să ies afară, în parc, să mă plimb, să mă duc să mai văd alți oameni, pentru că, la un moment dat, pe bune, te spală pe creier – aceleași chestii, aceleași discuții, exact aceeași treabă. E așa… o rutină, trebuie să îmi iau o pauză. (…)”.