Reacția lui Gabi Bădălău, după ce Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat în trafic

Scene de film se petrec în trio-ul amoros al momentului! După ce Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au împăcat în trafic, nici Gabi Bădălău nu se lasă mai prejos! Din reacția afaceristului se înțelege clar că nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la blondină.

După ce Bianca și Alex Bodi s-au împăcat ca doi îndrăgostiți în trafic, ajutați de câteva gesturi desprinse din Titanic, Gabi Bădălău nu se lasă cu una, cu două și își declară și el iubirea pentru blondină.

Astfel, pe contul său de Instagram, Bădălău a postat un clip video din mașina lui, în timp ce se plimbă pe străzile din Capitală, firește, cu gândul la Bianca. Cum ne-am dat seama? Ei bine…afaceristul a dat-o în sentimentalisme! Gabi Bădălău s-a filmat în timp ce asculta o melodie de dragoste care se numește „I send you all my love” (traducere: îți trimit toată iubirea mea), pesemne că nu o poate uita pe fosta iubită și că vrea, cu orice preț, să-i atragă din nou atenția.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat în trafic

După episoadele cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu s-a dus la sală pentru a-și întreține trupul de manechin. Când a plecat din Pipera, vedeta TV s-a întâlnit în trafic cu nimeni altul decât Alex Bodi, care era la volanul unui triciclu de ultimă generație, un Polaris Slingshot, ediție limitată.