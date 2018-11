Reacția lui George Burcea când a aflat că va fi tată de fată: “Cum să avem fetiță, nu e băiat?“

Andreea Bălan va deveni mămică pentru a doua oară și este tare fericită, mai ales că a și aflat sexul copilului. Artista și George Burcea vor mai avea încă o fetiță, iar reacția actorului a fost una neașteptată, deoarece el credea că vor avea băiat. Chiar dacă ar fi preferat un băiețel, deoarece au deja o fetiță, cei doi sunt nerăbdători să facă cunoștintă cu bebelușul.

Andreea l-a întrebat pe George cum se simte, iar acesta i-a răspuns dezinvolt „bine, foarte bine, de ce?”. Artista a continuat, iar acesta a părut surprins. „Băiat. Nu băiat? Da ce avem? Cum să avem o fetiţă, domnul doctor a zis că avem băiat!”, a spus George Burcea, în timpul schimbului de replici cu soţia sa, când a aflat că vor avea o fetiţă.

“De multe ori copilul te desparte”

Vedeta este de părere că atât ea, cât și soțul ei, George Burcea, se vor descurca de minune, deoarece la primul copil au făcut o echipă excelentă. Andreea a mărturisit că fetița lor, Ella, i-a apropiat foarte mult, mai ales că relația lor era una destul de haotică.

„Pe noi Ella ne-a unit, în primul rând. Înainte de Ella eram un pic bezmetici, haotici așa cu relația noastră. Dar cum a venit ea din start ne-am organizat, ne-am unit. Poate suntem un exemplu rar pentru că, de multe ori, copilul te desparte, mai ales cu nopțile nedormite, stresul și așa mai departe… La noi… Noi am făcut o echipă și de aceea am vrut încă un copil, pentru că ne-am descurcat bine cu primul și am zis sigur o să ne descurcăm și cu al doilea…”, a mărturisit Andreea Bălan.

Cântăreața a mărturisit și ce pofte are: „M-am documentat, am citit, merg la terapie de control și discut lucrurile acestea – cum să fiu o mamă bună, cum să am grijă să nu fie Ella geloasă, pentru că nu vreau să simtă, nu vreau să se bată, să se certe… În prima sarcină am mâncat pepene și acum, în această sarcină, mănânc struguri mulți. Am pus două kilograme. Am 51 de kilograme, aveam 49. La cealaltă sarcină am pus 11 kilograme în total”, a precizat vedeta.