Reacția lui Rocio, o tânără din Cuba, care a vizitat prima oară România. Ce a șocat-o: ”Pare ceva foarte banal”

Rocio, o tânără din Cuba, s-a mutat la noi în țară în urmă cu aproape patru ani. Ea a venit să studieze aici, după ce a obținut o bursă la Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatura română și Engleză. De curând, studenta a decis să împărtășească în mediul online părerea pe care a avut-o despre România atunci când a venit pentru prima oară. Primul șoc l-a trăit încă de când a ajuns în aeroport.

În cadrul unui filmuleț pe TikTok, Rocio a dezvăluit trei lucruri care au șocat-o atunci când a venit pentru prima dată în România. Tânăra a fost surprinsă de vremea din țara noastră pentru că atunci era foarte frig. În Cuba, temperaturile sunt mereu ridicate.

„Eu am venit în luna noiembrie şi, evident, era foarte, foarte frig. Eu vin dintr-o ţară din Caraibe şi, evident, acolo este vară tot anul. Cea mai scăzută temperatură pe care o ţin minte a fost de 10 grade.

Pentru noi, 8 – 10 grade însemnau o iarnă foarte grea. (…) Când am pus piciorul, pentru prima dată, în afara aeroportului, am crezut că acolo mor pentru că am simţit un frig care-ţi intra prin oase.”, a mărturisit tânăra din Cuba.