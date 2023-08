Reacție furibundă a Niculinei Stoican după dezvăluirile din Cancan. Interpreta i-a răspuns lui Constantin Enceanu într-un mod misterios

Un scandal imens a pornit între Constantin Enceanu și Niculina Stoican, managerul Ansamblului folcloric „Maria Tănase”, din care face parte și artistul. Celebrul cântăreț este nemulțumit de faptul că de mai bine de 18 ani, el nu a avansat pe o treaptă superioară, în condițiile în care este și unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară de la noi din țară. Artistul a mărturisit pentru CANCAN.RO că nu-l interesează banii, ci faptul că nu i se recunosc meritele. Ce mesaj a publicat solista, după dezvăluirile făcute de acesta?

Constantin Enceanu a deschis proces la Tribunalul Dolj, ce are ca obiect litigiile de muncă, împotriva Niculinei Stoican, managerul ansamblului „Maria Tănase”. Cântărețul solicită plata diferențelor salariale, în perioada 2018-2020, care i s-ar fi cuvenit dacă ar fi fost avansat, conform meritelor sale, la gradul profesional IA.

„Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat, pe ultima treaptă. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul meu. Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt, poate, de valoarea mea, dar au fost promovați”, ne-a spus artistul.

Cântărețul nu are de gând să se pensioneze și nici nu vrea să părăsească scena muzicală prea curând. Enceanu consideră că mai are un cuvânt de spus în lumea artistică de la noi și vrea să apară în fața oamenilor, măcar cât îl ține sănătatea.

„Ar însemna să fiu un laș și să-mi las colegii. Nici de pensionat nu vreau, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea. Am cântări peste tot. Ieri, de exemplu, am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În weekend am, de asemenea, evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile.

La un moment dat, am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta, totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine. Azi noapte am ajuns la 2.30 acasă, am dormit cu nepoțeii până la 08.30, iar acum sunt în curte, fac curățenie. Facem ordine prin grădină”, ne-a mai spus Constantin Enceanu.

Niculina Stoican, replică misterioasă după dezvăluirile lui Constantin Enceanu

Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, fiind o emblemă pentru Oltenia, în special pentru județul Mehedinți, de unde și provine. Celebra cântăreață a ajuns de ani buni managerul Ansamblului folcloric „Maria Tănase” din Craiova, iar Constantin Enceanu îi este coleg de breaslă.

Cei doi interpreți de muzică populară au unele lucruri de împărțit, după ce solistul a dat-o în judecată pe Niculina, pentru că nu l-ar fi promovat de mai bine de 18 ani. După declarațiile cântărețului făcute pentru CANCAN.RO, vedeta muzicii populare de la noi a ținut să transmită un mesaj subtil pe rețelele de socializare. Niculina și-a îndemnat fanii la răbdare, respect și rațiune, principii după care ea se ghidează în viață.

„Ești ce e și cea mai profundă dorință a ta. Cum ți-e dorința, ți-e și intenția. Cum ți-e intenția, ți-e și voința. Cum ți-e voința, ți-e și fapta. Cum ți-e fapta, ți-e și soarta. {Upanișade}

Adevărat!

#răbdare. #respect. #rațiune”, este mesajul distribuit de artistă, pe pagina ei de Facebook.