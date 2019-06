Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, își acuză fosta concubină că i-a “furat” Palatul în care a investit o avere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii și imagini în premieră națională. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

Ion Pârnică, poreclit "Oneaţă" sau "Regele barbutului", a ajuns într-o situaţie disperată. Cel care, în trecut, le-a "curăţat" buzunarele unor personaje precum Gigi Becali sau Victor Piţurcă a ajuns la limita subzistenţei. Ar fi fost uitat de toţi apropiaţii şi de persoanele pe care le-a ajutat de-a lungul timpului. Inclusiv de Monica Peltz, femeia cu care a locuit timp de două decenii și alături de care are o fată.

Super-vilă în zona Titan din Capitală

În 1995, Ion Pârnică a ridicat, în zona Titan, pe Drumul Murgului nr. 61, un vilă impunătoare, cu absolut toate facilitățile. Curte interioară, piscină, etaj… Pe scurt, un adevărat palat! În prespectivul imobil ar fi investit nu mai puțin de 600.000 de dolari.

Ulterior, cel mai cunoscut barbugiu din țară a lăsat vila “semn” în două-trei rânduri. Din fericire pentru el, “Oneaţă” s-a achitat de datorii și și-a păstrat vila. A fost momentul în care Monica Peltz, concubina lui din momentul respectiv, i-a făcut o propunere. Anume să treacă palatul pe numele ei și, astfel, să anuleze posibilitatea ca Ion Pârnică să-l piardă pe doar câteva mii de euro. Având încredere în iubita sa, “Regele barbutului” a acceptat.

S-a certat cu concubina!

Habar nu avea însă de ce va urma! La câțiva ani după ce s-a făcut transferul, Ion Pârnică și Monica Peltz s-au despărțit. “Oneaţă” a continuat însă să locuiască în impunătoarea vilă, iar ex-concubina lui s-a mutat la mama sa. Acum doi ani, din cauza faptului că nu a mai putut achita utilitățile, “Regele barbutului” a fost nevoit să părăsească palatul care, în prezent, având în vedere zona în care se află, ar valora în jur de 500.000 de euro.

Faptul că a mers "pe încredere" l-ar putea costa pe Ion Pârnică o avere. "Oneaţă" a decis să vândă casa pe care a construit-o cu fondurile propriii. Însă, după ce ar fi fost "ars" de nași, fini și restul prietenilor, "Regele barbutului" întâmpină acum probleme și cu Monica Peltz, cea pe numele căruia bărbatul a pus vila doar ca să nu o piardă. Aceasta deține actele și nu vrea sub nicio formă să scape de palatul aflat în Titan și pe care Ion Pârnică l-a pus pe numele ei!

“Regele barbutului” recunoaște: “Pierdeam casa de mult dacă nu era ea!”

În concluzie, “Regele barbutului” riscă să rămână fără vila în care a investit în jur de 600.000 de euro. Influențată și de familie, fosta concubină a lui “Oneaţă” refuză să renunțe la imobil. “Într-adevăr, dacă nu erau ea și mama ei să ma ajute, pierdeam casa de mult. Am mers pe încredere și acum nu e corect ce face”, s-a confesat Ion Pârnică într-un cerc de prieteni. Situația este super-complicată, iar cel mai cunoscut barbugiu din țară este cu mâinile legate.

Și-a amanetat inclusiv cavoul!

Rămas fără lichidități, Ion Pârnică a recurs, în urmă cu peste doi ani, la un gest extrem și și-a amanetat cavoul pe care a plătit o avere în perioada când era spaima VIP-urilor din România la zaruri.

“Din cauza problemelor financiare, am preferat să las gropile semn. Cavoul valorează 80.000 de euro. L-am lăsat semn, nu am mai avut niciun ban. Am ajuns la sapă de lemn. Am pierdut o vilă pe Calea Moşilor pe nimic, mi-au luat-o nişte arabi. Încă nu am pierdut cavoul pentru că l-am lăsat la nişte oameni valabili care nu mi-au pus nici dobândă, nimic, şi mi-l ţin. Dar m-au rugat că trebuie să-l scot, că au şi ei nevoie de bani. Dacă nu pot să le dau cei 6.000 de euro, mă duc să-l vând.

Vreau să dau banii oamenilor pentru că au fost adevăraţi cu mine. Am de aproape un an cavoul lăsat, nu mi-au pus nicio dată limită, nu m-au forţat, doar că m-au rugat să plătesc totul pentru că au nevoie de bani. Sunt nişte oameni exagerat de buni. Dar, până la urmă, trebuie să-mi păstrez şi eu obrazul, pentru că am şi eu un orgoliu.

Dacă nu o să rezolv nimic, o să-l vând, să dau banii oamenilor. Chiar dacă sunt amărât, mă ţin de cuvânt. În cavou sunt părinţii mei, dar şi câteva rude. Cei care au să-mi dea bani vor fi bântuiţi de morţii mei. O să mă rog toată viaţa ca morţii să-i bântuie pe cei care au să-mi dea bani. Să reţină acest lucru”, ne-a mărturisit Ion Pârnică în februarie 2018.

L-a înnebunit pe Gigi Becali

Ion Pârnică este, poate, cel mai celebru barbugiu din România. De-a lungul timpului, a învins la jocuri de noroc mai multe VIP-uri, printre ele numărându-se Gigi Becali, vărul acestuia, Giovani, dar şi Victor Piţurcă.

“Oneaţă” are “jocul” în sânge şi nu se poate opri nici atunci când pierde sume exorbitante. Bărbatul a şi câştigat însă bani frumosi la cazino de-a lungul anilor, iar printre “victimele” sale au fost şi milionari.

Potrivit surselor noastre, naşul lui Jean de la Craiova a jucat de cateva ori împotriva lui Gigi Becali şi i-a luat acestuia sume frumoase.

“Gigi era încrezător că-l va face pe «Oneaţă», că-i va lua banii, însă ăsta este vulpe bătrână. S-a dat lovit, i-a lăsat finanţatorului FCSB-ului impresia că este pe val, după care a început atacul”, au declarat sursele noastre.

Potrivit acestora, Gigi Becali s-a luat, la un moment dat, cu mâinile de cap. “Îi venea să-şi smulgă părul din cap, l-a terminat cu nervii «Oneaţă». Becali nu înţelegea de unde scoate naşul lui Jean de la Craiova asemenea cărţi şi de unde are noroc aşa dintr-o dată. L-a suspectat chiar şi că trişează, dar naşul manelistului juca foarte corect. După ce a pierdut o grămadă de bani, Gigi Becali a cedat. S-a ridicat, era nervos şi avea o privire pierdută. Nu îi era de banii pierduţi, ci de faptul că n-a putut să-l bată pe «Oneaţă». S-a uitat la el, i-a zis că a mâncat că… de are aşa noroc, şi a plecat”, au mai spus sursele noastre.