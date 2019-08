”Regele betoanelor” a dat ”proba de șmecherie” la UNTOLD

După ce a fost autorul unor mega-aroganțe pe litoralul românesc, unul dintre cei mai renumiți oameni de afaceri de la noi din țară a făcut, în weekend, ravagii la UNTOLD, unde a dat ”proba de șmecherie”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, filmări cu milionarul Gicu Buzdugan și brigada de care nu se desparte niciodată când vine vorba de distracție.

Sâmbătă seara, la UNTOLD, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe celebrul afacerist Gicu Buzdugan pe Cluj Arena, la celebrul festival de muzică. Îmbrăcat lejer, dar, în același timp, super-elegant, cel supranumit ”Regele betoanelor” a făcut un show unic. Nu singur, ci alături de cei mai buni prieteni, care nu îl lasă niciodată la greu.

Mega-aroganțe și la UNTOLD

Cel care a făcut aroganță după aroganță pe litoralul românesc (VEZI DETALII AICI) a schimbat ”terenul de joc”, dar a atras, din nou, privirile. La masa lui s-au aflat doar băuturi fine, iar nota finală nu a fost deloc de neglijat. Banii nu reprezintă, însă, o problemă pentru Gicu Buzdugan, care, anul trecut, și-a făcut apariția pe străzile Capitalei la volanul unei veritabile bijuterii pe patru roți, un Bentley al cărui preț depășește lejer suma de 300.000 de euro.

”Regele betoanelor” nu are arici la buzunar

Cel care a făcut o avere serioasă din afacerile cu beton, fapt care i-a adus și supranumele de “Regele betoanelor”, a fost surprins, anul trecut, în plin sezon estival, în fața unui renumit club din Mamaia, în timp ce îi oferea un bacșiș gras unui parcagiu pentru a-și parca ”OZN-ul” de peste 300.000 de euro.

Pe lângă pasiunea pe care o are pentru mașinile de lux, afaceristul clujean este cunoscut și ca un veritabil Don Juan și asta datorită faptului că, nu de puține ori, și-a făcut apariția în cluburile de fițe la brațul mai multor domnișoare focoase.

(CITEȘTE ȘI: ”REGELE BETOANELOR” E DEVASTATOR ÎN CAPITALĂ. FACE RAVAGII CU BENTLEY-UL DE 300.000 €!)

Peste 372.000 de participanți în cele patru zile de UNTOLD

În perioada 1-4 august, Cluj Napoca a fost gazda celei de-a cincea ediții a festivalului UNTOLD care a adunat peste 372.000 de participanți care au dansat și și-au adunat amintiri pline de voie bună alături de cei mai mari DJ ai momentului.

Peste 90.000 de oameni au trecut, doar în prima zi, pragul tărâmului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de scena principală a festivalului, dar și de numărul mare de participanți.

Cei mai așteptați artiști au fost trioul 3 Are Legend, artistul britanic James Arthur, dar și DJ-ul german Tujamo. Acesta din urmă a fost prezent la toate cele cinci ediții ale festivalului UNTOLD, iar, după show, a declarat că cele două ore petrecute pe scenă au fost cele mai impresionante ore din viața lui.

„Am văzut în timp cum a crescut acest festival. De la an la an era tot mai mare și tot mai mare, iar anul trecut am zis că nu are cum să fie mai mare de atât. Și uite că am venit din nou, m-am urcat pe scenă și când am văzut stadionul plin, mi-am zis că este incredibil. Vă spun cu mare emoție că simt că sunt deja parte din familia UNTOLD și pentru mine este cel mai important festival de peste an”, a declarat DJ-ul german Tujamo.

(VEZI AICI: NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP A DIVORȚAT ACUM! CĂSNICIA LUI TONI IURUC A ”REZISTAT” NUMAI 10 LUNI)

Pe scena principală au urcat și artista Tove Lo, duo-ul W&W, Smiley și Alex Parker. Și Dimitri Vegas&Like Mike au făcut stadionul Cluj Arena să vibreze printr-un dans sincron pe care l-au făcut alături de zecile de mii de oameni aflați în arena.

„România, lasă-mă să-ți spun ceva. Ești cel mai minunat și cel mai tare public din întreaga lume. Abia am așteptat să ajungem la voi”, au declarat, pe scenă, Dimitri Vegas&Like Mike.

„Cake me!” scria pe pancardele tinerilor aflați în fața mainstage-ului UNTOLD. Steve Aoki și-a bucurat din nou fanii și le-a oferit cadou, la ediția aniversară UNTOLD, 12 torturi, pe care le-a aruncat în public.

(NU RATA: MILIONARUL ROMÂN CU MAȘINI DE 2 MIL. € ȘI-A TRAS AVENTADORUL LA POMPĂ! CÂT L-A COSTAT ”PLINUL” PENTRU LAMBORGHINI-UL DE 400.000 €)

Show-urile lui Tove Lo, Tujamo, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike si Steve Aoki au putut fi urmărite live pe pagina de facebook si pe canalul de youtube UNTOLD. Și show-urile artiștilor de la scenele Galaxy și Alchemy, Floog, Oxia, Joseph Capriati, Anna Tur, Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z și Roni Size, au putut fi urmărite live.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii și povestea universului UNTOLD 2019: CODEX OF MAGIC. Pe celelalte scene au concertat alți peste 50 de artiști.