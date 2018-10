“Regele Țiganilor” din Marea Britanie, înmormântat cu mult fast. S-a cântat “Mr. Bombastic” și “ No Woman No Cry”, iar coroanele cu flori au fost în formă de oi, cai și tractor

Ivor Hughes, cunoscut drept “Regele Țiganilor” din Marea Britanie, a fost condus pe ultimul drum de aproape 300 de oameni care au venit la înmormântare din toate colțurile țării. La ceremonie au avut loc multe extravaganțe, printre care se numără faptul că au fost numeroase camioane încărcate cu coroane de flori în formă de oi, cai, baterie, inimă și chiar o sticlă de gin.

“Regele Țiganilor” din Marea Britanie a fost înmormântat cu mult fast

Ivor Hughes a murit la 46 de ani, după ce a suferit un infarct în somn luna trecută. Ieri, 3 octombrie, el a fost condus pe ultimul drum în micuța localitate Martock, în Somerset, unde au venit să își ia rămas bun de la el aproape 300 de oameni din mai multe zone din Marea Britanie. La ceremonia din biserică s-au cântat mai multe melodii, printre care “Mr. Bombastic” a lui Shaggy și “ No Woman No Cry” a lui Bob Marley, titrază jurnaliștii de la The Sun.

În pozele realizate se observă că au fost trei camioane pline cu un oi, o halbă de bere, o coroană, un tractor și chiar un cal – toate realizate din flori naturale. Cunoscuții “Regelui Țiganilor” din Marea Britanie știau că acesta iubește caii; de altfel, el avea și o afacere cu frumoase cabaline.

Sicriul în care a fost depus trupul fără viață al lui Ivor Hughes a fost purtat spre cimitir într-un tractor. Toate magazinele din localitatea Martock au fost închise cu această ocazie tristă, iar poliția a fost chemată să asigure ordinea publică, relatează Mail Online. O rudă îndoliată a “Regelui Țiganilor” susține că nu a mai văzut așa ceva.

