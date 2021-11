”Regina oralului spontan” a câștigat o avere din ”donațiile” de la clienți

Sânziana e din Botoșani. A început cu videochat, și-a făcut, apoi, cont pe OnlyFans. Banii au început să curgă. Mulți. Foarte mulți pentru o tânără care vindea într-o florărie, apoi într-un magazin de haine. Și care termina Dreptul, dar nu avea să profeseze. Cum și-a schimbat destinul ”Yanna”, așa cum este găsită acum pe celebrele adrese cu imagini și clipuri pentru adulți? CANCAN.RO vă prezintă povestea halucinantă a moldovencei.

A făcut, într-o perioadă scurtă de timp, câteva sute de mii de euro. Și-a luat locuință, mașină, ba a investit și-n bitcoin. Yanna, supranumită și „Regina oralului spontan”, s-a orientat către o meserie ”neortodoxă”. La început, videochat, apoi a trecut pe o altă platformă, mult mai „productivă”. Spune că nu se prostituează, dar că este perfectă pentru job-ul de acum, pentru că are mii de clienți care ”donează” mai mult decât se aștepta.

Yanna: ”Am lucrat la florărie, patronul m-a dat afară!”

Povestea Yannei începe odată cu absolvirea liceului, când visurile ei se îndreptau către o facultate. A ales Dreptul, dar la fără frecvență, iar banii părinților nu ajungeau. Așa că și-a căutat de muncă. Greu. Nimeni nu o angaja. Era prea tânără, lipsă de încredere, nu avea experiență. Dar și-a găsit, în cele din urmă. O muncă de vânzătoare, dar care, credea ea, îi va prinde bine.

”Totul a început când am terminat liceul și am căutat un job normal, pe lângă facultate, pentru că părinții nu își permiteau să-mi plătească studiile. Am încercat să-mi găsesc de muncă, nimeni nu voia să mă angajeze, pentru că aveam 18 ani, iar lipsa de experiență își spunea cuvântul”, începe mărturisirea Yanna.

(CITEȘTE ȘI: ”ELEVA-PORNO” RUPE TĂCEREA! LA CE ORGII INIMAGINABILE A PARTICIPAT ALĂTURI DE UN PASTOR)

Avea să-și găsească de lucru, dar de probleme nu scăpase.

”Am lucrat trei luni la o florărie. M-a dat afară pentru că trebuia să se facă un contract de muncă la trei luni și m-a ținut doar perioada de probă. Apoi am lucrat la un magazin de haine. Aici, după șase luni, a venit șeful cu angajate noi, tot ceva legat de contract de muncă, ANAF, nu mai rețin, și, bineînțeles, nu am fost plătită.

Când am văzut că toată lumea își bate joc de mine pentru că am 18 -19 ani și profită că nu am experiență, munceam degeaba, am vorbit cu prietenul meu, cu care eram într-o relație de vreun an, să facem videochat, să vedem cum e și dacă ne descurcăm. Și ghici! A mers, m-a ajutat pe plan financiar destul de mult, am învățat să cunosc oameni, să scriu și să vorbesc engleza foarte bine. Nu zic că e bine să faci videochat, dar pe mine personal m-a ajutat foarte mult”, povestește Yanna.

Era primul pas către industria pentru adulți.

Cum au reacționat părinții Yannei când au aflat

Imediat, îl făcea pe al doilea, cel care avea să-i aducă în conturi o avere. ”Între timp, m-am despărțit de iubitul și partenerul meu de videochat și, studiind rețelele de socializare, am văzut la mai multe vedete de pe Instagram din afara țării că au OnlyFans și am zis că, dacă tot sunt mai libertină și îmi place să trăiesc viața la extrem, să învăț să folosesc și eu această platformă. Bineînțeles, a fost nevoie de investiții financiare la început, dar, ușor, ușor, când faci ceva ce îți place, devine un hobby și nu mai vezi asta ca pe o muncă, ci ca pe o parte din viața ta.

(NU RATA: AJUNS ZILIER, ”REGELE VIDEOCHATULUI DIN DĂRMĂNEȘTI” A CERUT AJUTOR DE LA MIHAI TRĂISTARIU ȘI NELSON MONDIALU! CE RĂSPUNSURI A PRIMIT. „SPER SĂ AM NOROC”)

Și, după ce am început în forță cu noul meu cont de Only, bineînțeles că a apărut și pirateria! Am rămas dezamăgită la început, văzând că lumea îmi copiază clipurile, care apăreau și la persoane de prin oraș. Și, uite așa, a aflat și familia mea că fac Only, pentru că preferam să spun eu și să port o discuție despre ceea ce fac, să-mi asum ceea ce fac.

Nu au fost mândri și e normal, nu zic că acum sunt mândri, că sunt părinții mei, dar mi-au spus «dacă ție îți este bine, suntem și noi bine». Lumea, în ziua de azi, mă întreabă: «Yanna, cum faci să nu te mai afecteze hate-ul?» Și răspund așa: în momentul când vezi cate patru zerouri în cont doar din vânzarea unor poze și clipuri, țin să menționez că nu am fost niciodată escortă sau să fi fost prin altă țară la «treaba», începi să râzi de acel hate și să te uiți la tine, la visurile tale și la ceea ce îți dorești de la viață.

Bineînțeles că, la început, nu făceam așa mulți bani ca acum, gândiți-vă că am pornit de la un singur abonat și acum am câteva mii. Nu mă laud, dar pentru mine acei oameni de acolo sunt ca o comunitate, pentru că le știu problemele și îi ajut cu cea mai mare plăcere. Încerc să le dau cel mai deversificat content, în cele mai ciudate locuri”, povestește ”Regina oralului spontan”.

”Am făcut oralul în stradă din plăcere și nu numai!”

Povestea clipului cu ”oralul” din stradă este deja cunoscută. De altfel, ascensiunea fulminantă a Yannei de acolo a pornit. ”Cred că toată lumea știe clipul cu oralul din stradă și presupun că sunteți curioși de ce l-am făcut? În primul rând, din plăcere, dar și pentru că vreau să am printre cele mai bune contenturi din țară și să fie cât mai diversificat, să arăt oamenilor, înainte să se înscrie, cam ce fel de content am și la ce să se aștepte atunci când intră pe contul meu de OnlyFans.

(VEZI AICI: „REGELE VIDEOCHATULUI DIN DĂRMĂNEȘTI” ȘI-A GĂSIT O PARTENERĂ-SURPRIZĂ PENTRU PRODUCȚIILE DESTINATE ADULȚILOR)

Jobul meu este ca abonații mei să fie mulțumiți. Ador să vorbesc cu oamenii și să le ascult problemele, încercând să le rezolv pe cele pe plan sexual cu sfaturi, atunci când intru live pe platforma de OnlyFans, cât și prin mesajele de acolo. Eu, dacă am nevoie de content, oricând pot să aleg unul dintre ei, bineînțeles să fie pe placul meu, nu fac asta cu oricare sau cu toți, de asta îmi place sa fiu mai deschisă și să stau fără o relație, momentan”, continuă dezvăluirea botoșăneanca.

A investit în imobiliare, în bitcoin, are BMW de 120.000 de euro și pisică de … 5.000

Yanna a câștigat din această meserie sute de mii de euro. Nu a risipit agoniseala. A investit-o cu cap. În bitcoin, în imobiliare, dar și-a făcut și „aroganța”, un BMW la care a visat cu ochii deschiși. Pisica pe care o are acasă de patru ani, unicat în România, spune ea, e nimic la bani. A dat ”doar” 5.000 de euro! ”Cat câștig momentan? Doar atât pot să zic, am investit peste 100.000 euro în bitcoin, mi-am cumpărat două apartamente, 75.000 de euro fiecare, și mi-am luat mașina la care am visat, un BMW i8, de peste 120.000 de euro, și am personalizat-o cum am crezut eu că e mai bine. Dețin un frumos exemplar de pisică în valoare de 5.000 de euro, pentru că îmi place să fiu unică în tot. Am investit și în mine câteva zeci de mii de euro. Și asta doar din OnlyFans, unde am început în martie 2020.

(AFLĂ ȘI: ”ELEVA-PORNO” RUPE TĂCEREA! LA CE ORGII INIMAGINABILE A PARTICIPAT ALĂTURI DE UN PASTOR)

Am fost în vacanțe, în Maldive și Mexic, stați liniștit, nu cu un sugar daddy, tot de mine au fost plătite. Nu o să zic că m-am ajuns sau m-am schimbat, doar că sunt mai selectivă cu persoanele cu care ies și cei care ajung să mă cunoască o să își schimbe părerea despre mine. Orice nebunie la nivel sexual pe care o fac, o filmez și o pun pe platformă, pentru că îmi place să mă privesc, atât cu un băiat, cât și cu două sau cu alte fete. După aia… încep unii să mă terorizeze”, a încheiat Yanna care, într-o singură lună, avea să ajungă și la recordul de 45.000 de euro câștigați.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.