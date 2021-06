”Eleva-porno” rupe tăcerea! La ce orgii inimaginabile a participat alături de un pastor

CANCAN.RO o găsea pe Daiana Estera Duțu, nimeni alta decât eleva care, în urmă cu 10 ani, era sedusă și abandonată de profesorul ei de religie. S-a transformat total, ba chiar a avut și un traseu al vieții controversat. A umblat cu milionari celebri, oameni de afaceri și din showbiz. A vizitat țară după țară, a cules roadele iubirilor pe care le-a împărțit, iar acum este cu un fost pasor. Și nu numai cu el! Declarațiile pe care Daiana le face vor ”incendia” România! Țineți-vă bine!

Povestea Daianei începe la Liceul de muzică ”George Enescu” din Capitală”. Acolo, profesorul de religie o seduce, apoi o abandonează. Se află, el este dat afară și din școală, și din rândurile bisericii, fiind preot. Ea își atrage porecla ”eleva-porno”. Nu s-a supărat. Chiar avea să ia viața în piept într-un alt fel… A ochit milionarii, pe care i-a făcut să li se scurgă ochii după ea și s-o ”înece” în cadouri care mai de care. I-a schimbat ca pe șosete, iar viața ei de până acum, deși scurtă, poate fi oricând scenariu hollywoodian.

Cum l-a agățat pe pastor: ”Voia sex în trei!”

CANCAN.RO v-a relatat cum Daiana a ajuns să petreacă alături de milionari, în Ibiza sau Egipt, cum a fost răsfățată cu un card lunar de 5.000 de euro, dar și cum a renunțat la tot pentru a se căsători. După trei ani, avea să divorțeze, moment în care și-a luat, din nou, ”lumea-n cap”.

Dar a apărut prințul din viața ei, Daniel Banu. Culmea, un pastor! S-au iubit din prima, au făcut amor de la prima întâlnire, dar relația lor avea să fie una greu de înțeles pentru majoritate.

Daiana își spune ultima parte a tulburătoarei povești: ce a făcut de când a ieșit, definitiv, pe treptele liceului. Pastorul avea să se îndrăgostească iremediabil. Avea să-și piardă slujba, să-și piardă familia, una cu o soție bolnavă de cancer și cu opt copii. Prețul iubirii. ”Nu o să-ți vină să crezi cum l-am cunoscut pe pastor”, spune Daiana. Povestea are legătură cu fostul soț.

”Pastorul a pus anunțul pe un site de ăsta… înțelegi, că vrea amantă cu sponsorizare pe termen lung. Fostul meu soț a găsit anunțul și avea el fantezia asta, în trei, și mi-a spus. Nu am fost de acord, dar mi-a dat numărul de telefon al pastorului. Am sunat, mi-a răspuns, în scurt timp a venit și m-a luat.

Am mers la hotel. Am stat șase ore, jur că-i adevărat ce-ți spun… Am avut 30 de orgasme, sunt nimfomană. Ce să-ți spun de el, e zeu! Doi ani am fost împreună, dar nu locuiam împreună, ne vedeam doar pentru sex. Dar s-a aflat și… Are opt copii, soția bolnavă de cancer…

L-au dat afară de la biserică. Atunci s-a mutat cu mine, cu chirie, unde stau eu. Doi ani am stat în secret, apoi, pe 15 decembrie, anul trecut, m-a cerut în căsătorie cu un inel de 6.000 de euro. La Castelul Peleș s-a întâmplat. A luat și verighete, apoi… El a băgat divorț, dar așteaptă acum să se pronunțe, pentru a ne putea căsători”, spune Daiana.

Daiana: ”Suntem cuplu de stăpâni! Dominăm sclavi!”

Iar bomba avea să vină repede. Alături de fostul pastor prestează ”periculos”. Un cuplu ieșit din tipare, ar spune Daiana. ”Suntem cuplu de stăpâni! Dominăm sclavii! Ei, clienții, se vor sclavi. Și sunt foarte mulți, nici nu-ți închipui. Ce se întâmplă acolo…. Ce cer unii dintre ei… Nici nu-ți pot spune. Unii dintre ei vor să-i facă sex oral lui. Alții vor să urinez pe ei, mai mult chiar… ”, este dezvăluirea uluitoare a Daianei. Spune că nu primește femei alături de ei. E clar geloasă!

Pe fostul pastor îl iubește. ”Domnul Banu e mai bun ca banii pentru mine. Sunt obsedată de el. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva în pat, 30 de … E lumina ochilor mei”, se confesează Daiana. Telefonul face zgomot. ”Mă sună sclavii întruna”, spune Daiana, râzând. Revine la iubitul ei fost pastor. ”I-am luat un trofeu, pe care e scris Zeul Sexului. I l-am luat după seara aia de vis. L-am premiat, că merită”, mai spune Daiana.

Nu se oprește aici. Vrea să devină și cântăreață, și actriță. În primă fază, are de gând să scoată o piesă. Nu spune, deocamdată, despre ce. E abia primul pas. ”Am fost aseară la Studio-ul CGR să înregistrez un cover și în curând o să scot și prima mea piesă. Doresc să mă lansez în muzică și actorie, sunt pasiunile mele dintotdeauna! Sunt talentată și merit să ajung vedetă”, a mărturisit Daiana Estera.

S-a și pregătit, oarecum, pentru acest statut atât de vânat. ”Mi-am pus fațete Hollywood Smile. M-am tunat, ce mai… Buzele mi le fac mereu. Sâni am, nu e nevoie”, a completat Daiana.

