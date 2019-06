Regizorul Bobby Păunescu, premiat la Craiova: “Fiecare premiu este foarte important”

A avut loc cea de a VII-a ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“. Festivitatea de deschidere a sărbătorii eminesciene a fost marcată de acordarea Premiilor Academiei Internaţionale „Mihai Eminesu“. Regizorul Bobby Păunescu, una dintre personalităţile remarcabile ale vieţii culturale, a fost premiat în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă din Craiova.

Premiul pentru regie de film a fost acordat regizorului, producătorului, scenaristului şi omului de afaceri Bobby Păunescu. Pentru regizor acest premiu are o mare însemnătate atât spirituală, cât şi profesională. În primul rând, faptul că a fost la Craiova şi că a participat la Festivalul de Poezie „Mihai Eminescu“ reprezintă pentru el simboluri foarte puternice.

„În primul rând, tatăl meu este din zonă. În al doilea rând, Mihai Eminescu, pe lângă faptul că este un mare poet, este un exemplu pentru toţi cetăţenii acestei ţări. El nu este doar un poet, cum îl ştim cu toţii, el este acel mare luptător care a încercat, prin tot ceea ce a putut, atât prin poezie, cât şi prin literatură, prin jurnalism şi prin economie, să ridice ţara“, a declarat Bobby Păunescu.

Pentru Bobby Păunescu, fiecare premiu este foarte important. Fie că este acordat de o asociaţie mică, fie de către una de mare anvergură.

„Acest premiu înseamnă enorm. Orice premiu, orice distincţie, că este dat de o asociaţie mică sau de una mare, cum este cea de aici, este foarte important. Am câştigat premiul FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film), care se dă de două ori pe an. Se acordă o dată pentru debutanţi şi o dată pentru regizorii consacraţi. L-am câştigat ca debutant. Am câştigat la Londra, la Buenos Aires, la Seul, în China, la Cannes, la Veneţia. De fiecare dată când iei un premiu ai aceleaşi emoţii“, a mai spus regizorul.