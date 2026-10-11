Relaxare totală pentru Sorin Brotnei. Cu ce își ocupă timpul câștigătorul Asia Express 2024

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Departe de concerte, apariții televizate și proiecte profesionale, Sorin Brotnei a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază cât se poate de relaxată. Fostul membru al trupei Akcent a ales să își petreacă o parte din zi la terasa unei cafenele din Capitală, în compania unor prieteni apropiați, într-o atmosferă lipsită de grabă și de orice urmă de fițe mondene.

Îmbrăcat lejer, într-un tricou gri, pantaloni scurți și cu o șapcă purtată invers, artistul a părut într-o dispoziție excelentă pe tot parcursul întâlnirii. Zâmbitor și extrem de implicat în conversații, Sorin a fost unul dintre cei mai activi membri ai grupului. Că doar nu degeaba a fost el sufletul trupei Akcent!

Pentru cei care au urmărit fenomenul Akcent încă de la începuturile sale, Sorin Brotnei rămâne unul dintre numele asociate cu perioada de maxim succes a formației. În anii 2000, trupa umplea săli de concerte, domina clasamentele muzicale și aduna milioane de fani atât în România, cât și peste hotare. Chiar dacă drumurile profesionale ale membrilor s-au despărțit între timp, publicul încă îi asociază cu una dintre cele mai de succes povești din muzica românească.

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Din grupul de la masă au făcut parte și două femei, care au participat la discuțiile animate. Una dintre doamne, o brunetă, chiar a făcut un schimb de filmulețe cu Sorin. Atmosfera a fost una degajată, iar glumele au curs aproape fără întrerupere. La un moment dat, aceeași doamnă a izbucnit în râs în timp ce își verifica telefonul, reacție care a stârnit și mai multe zâmbete în jurul mesei.

Sorin Brotnei, fost Akcent, la o șuetă pe terasa unei cafenele

În timp ce savura cafeaua, Sorin și-a făcut și timp pentru unul dintre micile sale ritualuri. Artistul și-a rulat cu răbdare o țigară. Expert, nu alta!

Privindu-l așa relaxat și cu zâmbetul pe buze, cu greu ai spune că numele său a fost implicat ani la rând într-unul dintre cele mai comentate conflicte din muzica românească. Sorin Brotnei a vorbit în repetate rânduri despre ruptura care s-a produs între el și Adi Sînă, liderul formației Akcent. Potrivit declarațiilor făcute de artist, neînțelegerile dintre cei doi au avut la bază aspecte financiare, subiect care a generat tensiuni și care a contribuit la destrămarea formulei care făcuse furori în anii 2000.

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