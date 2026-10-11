Relaxare totală pentru Sorin Brotnei. Cu ce își ocupă timpul câștigătorul Asia Express 2024

Departe de concerte, apariții televizate și proiecte profesionale, Sorin Brotnei a fost surprins de CANCAN.RO într-o ipostază cât se poate de relaxată. Fostul membru al trupei Akcent a ales să își petreacă o parte din zi la terasa unei cafenele din Capitală, în compania unor prieteni apropiați, într-o atmosferă lipsită de grabă și de orice urmă de fițe mondene.

Îmbrăcat lejer, într-un tricou gri, pantaloni scurți și cu o șapcă purtată invers, artistul a părut într-o dispoziție excelentă pe tot parcursul întâlnirii. Zâmbitor și extrem de implicat în conversații, Sorin a fost unul dintre cei mai activi membri ai grupului. Că doar nu degeaba a fost el sufletul trupei Akcent!

Pentru cei care au urmărit fenomenul Akcent încă de la începuturile sale, Sorin Brotnei rămâne unul dintre numele asociate cu perioada de maxim succes a formației. În anii 2000, trupa umplea săli de concerte, domina clasamentele muzicale și aduna milioane de fani atât în România, cât și peste hotare. Chiar dacă drumurile profesionale ale membrilor s-au despărțit între timp, publicul încă îi asociază cu una dintre cele mai de succes povești din muzica românească.

Din grupul de la masă au făcut parte și două femei, care au participat la discuțiile animate. Una dintre doamne, o brunetă, chiar a făcut un schimb de filmulețe cu Sorin. Atmosfera a fost una degajată, iar glumele au curs aproape fără întrerupere. La un moment dat, aceeași doamnă a izbucnit în râs în timp ce își verifica telefonul, reacție care a stârnit și mai multe zâmbete în jurul mesei.

În timp ce savura cafeaua, Sorin și-a făcut și timp pentru unul dintre micile sale ritualuri. Artistul și-a rulat cu răbdare o țigară. Expert, nu alta!

Privindu-l așa relaxat și cu zâmbetul pe buze, cu greu ai spune că numele său a fost implicat ani la rând într-unul dintre cele mai comentate conflicte din muzica românească. Sorin Brotnei a vorbit în repetate rânduri despre ruptura care s-a produs între el și Adi Sînă, liderul formației Akcent. Potrivit declarațiilor făcute de artist, neînțelegerile dintre cei doi au avut la bază aspecte financiare, subiect care a generat tensiuni și care a contribuit la destrămarea formulei care făcuse furori în anii 2000.

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