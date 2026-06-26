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„Blestemul” Akcent: Motivul pentru care toți membrii trupei au divorțat, unul câte unul. Urmează Adi Sînă?

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 07:33
Blestemul Akcent: Motivul pentru care toți membrii trupei au divorțat, unul câte unul. Urmează Adi Sînă?
De ce au divorțat membrii trupei Ackent
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Adrian Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Totuși, în ultima vreme au apărut zvonuri conform cărora cei doi ar fi în prag de divorț. Nu este primul membru al trupei Akcent care divorțează sau are ghinion în dragoste.

Akcent este una dintre cele mai cunoscute și iubite trupe din România. Ea a fost fondată la sfârșitul anilor 1990 și a avut succes internațional. Piesele lor au ajuns rapid la inimile fanilor, devenind hituri uriașe. Pe de altă parte, pe plan sentimental, membrii trupei nu au fost la fel de norocoși. Sorin Brotnei și Mihai Gruia au divorțat de soțiile lor, iar Marius Nedelcu nu a fost niciodată căsătorit. Adrian Sînă este împreună cu Anca Serea de peste un deceniu, însă în ultima vreme au apărut detalii în mediul online care sugerează că cei doi ar merge pe drumuri separate.

Motivul pentru care toți membrii trupei Akcent au divorțat

Sorin Brotnei a trăit o poveste de dragoste cu Liliana. Cei doi au divorțat în anul 2010. Ambii parteneri au fost de acord cu separarea, iar principalul motiv a fost că nu se mai înțelegeau deloc. După despărțire, Liliana s-a bucurat de libertate și a plecat în Hong Kong.

Probabil ca la primul termen se va pronunta divortul, chiar daca Liliana nu va fi in tara! Amandoi suntem de acord cu aceasta separare, intrucat nu ne mai intelegem deloc. Avem puncte de vedere total opuse. Nu vreau sa spun mai mult despre motivul divortului decat ca e vorba de nepotrivire de caracter!, a declarat la acea vreme Sorin Broteni.

De ce au divorțat membrii trupei Ackent
De ce au divorțat membrii trupei Ackent

După 10 ani de căsnicie, Mihai Gruia a divorțat și el de Laura. Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar în anul 2014 s-a născut fetița lor, Natalia. Aceștia și-au mai dorit un copil, așa că au adoptat-o pe Ana. Numai că relația lor s-a destrămat ușor, ușor, astfel în 2017 au decis să meargă pe drumuri separate.

De ce au divorțat membrii trupei Ackent
De ce au divorțat membrii trupei Ackent

Pe de altă parte, Marius Nedelcu nu a trecut printr-un divorț. Acesta a avut mai multe relații, însă niciuna nu a dus la pasul cel mare. Acum, întrebarea care este pe buzele tuturor este dacă și relația dintre Adi Sînă și Anca Serea a ajuns la final. Indiciile par să ducă în acea direcție și asta pentru că ea nu îl mai urmărește pe solist, iar în ultima perioadă nu s-au mai afișat nici în mediul online, nici la alte evenimente, așa cum obișnuiau să facă. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre subiectul delicat.

VEZI ȘI: Șatena misterioasă cu care Adi Sînă a ieșit în oraș. Imagini de paparazzi realizate înainte de zvonurile divorțului de Anca Serea

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