Replica dată de un taximetrist din Iași clientului care l-a acuzat că a luat o rută ocolitoare: „Să știți că nu sunt o cioată în taximetrie și în șoferie!”

Un taximetrist din Iași a simțit nevoia să îi dea replica unui client, printr-o postare pe Facebook. Bărbatul susține că a fost denigrat de clientul său pe un grup de pe rețeaua de socializare, dar că este nevinovat.

Clientul a postat pe Facebook o fotografie cu taxiul respectiv și a spus că șoferul a încercat să îl ocolească pe traseu, pentru a da mai mult pe cursă. Taximetristul respectiv susține că nimic din spusele clientului respectiv nu este adevărat și a vrut să dezmintă postarea făcută de acesta.

„Mă numesc Tomei Adrian si sant taximetrist la Lux taxi Iasi. As dori sa dau o replică prin această postarea unui client care pe dată de 27 septembrie 2018, în jurul orei 21 a cerut să meargă de la Aeroport Iasi până la blocul Golden aproape de benzinărie MOLL, care se află vis a vis de blocurile ANL de langa spitalul SOCOLA.

Domnul se numeste Croitoru Adi. Acest domn care a afișat o carisma pozitivă și o persoana sociabilă .S-a urcat în taxi si am plecat spre locație. Pe traseu eu i-am spus că mergem prin Metalurgiei, Baza 3 , Bularga si Locația domnului! În timpul cursei domnul Adi si cu mine am început să discutam pe diferite teme si nici eu, si nici dumnealui nu am observat ca am luat=o pe Bulevardul Chimiei. Cand am ajuns in zona Tudor , am fost întrebat dacă îl duc prin Podul Roș , eu am raspuns ca nu si facem stînga pe lângă Practiker si mergem in Bularga pe Atelierului si dupa aceea spre locație! Domnul Adi a fost de acord si am continuat să discutam civilizat până la locația dansului. Am ajuns, domnul a plătit cursa , i-am eliberat bon, si ne-am salutat civilizat! Ce face domnul Croitoru în acest timp???!!!!!! Cand eu am intors mașina, mi-a facut o poza din spate a mașinii și a postat pe acest grup ca: Taximetristul ĂSTA a

intenționat să mă ducă în Bucium prin Letcani”

Doamnelor si domnilor de pe acest grup: Nu este adevărat ce a postat acest domn! Nu este traseu ocolitor spre Buciim prin Letcani! Cum BINE spunea un comentator de la postarea lui

Croitoru Adi din 27 septembrie. 2018.Ar fi fost aberant sa fac asa ceva! Si al doilea motiv (luati o ca o gluma) nu aparea asa Gasca sa fie plimbat!

..Domnule Croitoru, va rog sa va cereți scuze pentru că ati denaturat situația! Sa stiti ca nu sunt o CIOATĂ în taximetrie si nici în soferie! Iertați-mi lipsa de modestie, dar daca v-as arată câte postari în care clientii mei vorbesc foarte frumos despre mine v-ar trebui mult timp sa le cititi! Daca nu credeti sunati la firma Lux taxi si o sa va convingeti! Daca nu veniti la Aeroport si puteti întreba toți colegii mei cu care facem o echipă civilizată! VA DORESC O SEARA CUM VRETI DUMNEAVOASTRA!”, acesta este mesajul postat de taximetrist pe un grup de Facebook.

„Eu va cunosc personal, dar nu în calitate de taximetrist! Sunteți un om cumsecade! Sa nu aveți așteptări că nu toți sunt așa , va doresc numai bine!”, „Foarte urât gestul clientului….a dat dovadă de nesimțire…..ce rost mai avea să facă aceea poză și mai ales să o și posteze ….”, „