Replică de zile mari a lui Dan Negru: ”Cum sancționăm Rusia? Îi interzicem să vină la Cerbul de Aur!”

Este oficial, Rusia a atacat Ucraina! Cu avioane, tancuri, rachete și nave militare. În portul Odesa a început războiul. La scurt timp, Republica Moldova a declarat stare de urgenţă. Dan Negru, care lucrează de 15 ani la televiziunea Prime din Chișinău, avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, care este starea de spirit a colaboratorilor lui de peste Prut. Și-a spus părerea și în privința poziției României vizavi de fosta URSS.

Dan Negru bifează al 15-lea an de televiziune la Chișinău, unde produce emisiuni de succes, între care ar fi și Revelionul-maraton. Are o sumedenie de prieteni în capitala Moldovei, mulți dintre ei fiind în echipa lui de producție. ”Am o grămadă de prieteni acolo. Am echipe întregi acolo, echipele de filmare, eu lucrez în Chișinău de 15 ani”, au fost primele cuvinte ale lui Dan Negru.

CITEȘTE ȘI: SURPRIZA DE PROPORȚII PE CARE I-A FĂCUT-O ANTENA, DEȘI A SEMNAT CU KANAL D! DAN NEGRU, ÎN LACRIMI DE ZIUA LUI: ”A MURIT DUPĂ 18 ANI…”

Dan Negru și-a sunat prietenii de la Chișinău: ”Am vorbit mult cu ei!”

Cosiderat ”cel mai urmărit prezentator tv din Republica Moldova”, Dan Negru avea să spună că deja a luat legătura cu unii dintreprietenii lui aflați la Chișinău.

”Oamenii sunt un pic îngrijorați, dar au și un pic de maturitate. Am vorbit mult cu ei, chiar azi dimineața am vorbit cu directorul meu de programe, cu scenariștii , am o echipă formată din 14 oameni acolo. Doi dintre ei sunt chiar în București la orele astea. Îți dai seama că au temere, într-adevăr, dar așa e în toate țările din spațiu ex-sovietic”, a dezvăluit ”Regele audiențelor”, pentru CANCAN.RO.

NU RATA: DAN NEGRU, BLOCAT DE ANTENĂ PÂNĂ LA VARĂ! ”PRESTEAZĂ CÂTE 12 ORE PE WEEKEND!” LOVITURĂ DE PROPORȚII PENTRU KANAL D, DUPĂ CE ”REGELE AUDIENȚELOR” A SEMNAT CONTRACTUL

Dan Negru a comantat și posibilitatea ca România să fie nevoită să înfrunte, nu într-un război armat, Rusia. Avea să scoată o replică de zile mari.

”Noi suntem o țară care nu contăm în politica externă, noi n-avem nimic, ce putem noi? Sancțiunea pe care o dăm noi Rusiei știi care poate să fie? Să-i interzicem să participe la Cerbul de Aur. Asta-i tot ce poate da România sancțiune Rusiei”, a mai spus cel poreclit Regele revelioanelor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.