Rețeta incredibilă prin care Dorel Vișan se menține tânăr și la 86 de ani. „Mănânc zilnic un castravete verde pe burta goală!”

La cei 86 de ani ai săi, îndrăgitul actor Dorel Vișan, susține că se află în posesia propriul „elixir” al tinereții. El spune că rețeta sa personală e foarte eficace și extrem de ieftină, pentru mai toate buzunarele. Fiindcă fostul director al „Naționalului” clujean dă „vina” pentru starea sa actuală de sănătate pe un banal castravete verde.

Iar rețeta sa, pe care a împărtășit-o și cititorilor CANCAN.RO e una care se aplică cu ușurință în special în lunile de primăvară și vară.

Cure constante pe burta goală cu un castraverde verde

„În fiecare an fac câte o cură de castravete verde. Îl mănânc pe burta goală, înainte de micul dejun, în mai multe variante. Fie cu puțină sare, fie cu sare și ceva ulei de măsline peste. Se poate și cu o variantă mai pișcătoare, după gustul fiecăruia”, și-a descris el pe repede înainte soluția pentru CANCAN.RO.

Dorel Vișan aprecizat însă că în opinia sa contează foarte mult și sursa de proveniență a castravetului. „Eu am propriile sere, lângă Cluj, acolo unde de câțiva ani buni îmi plantez propria recoltă. Acolo am și roșii, și castraveți verzi. Se pot mânca unul sau mai mulți pe zi, după puterile fiecăruia”, a mărturisit îndrăgitul actor clujean.

Dorel Vișan: „Prin Ardeal, străbunii nu vorbeau despre bătrânețe!”

În opinia acestuia, dietele constante cu castravete verde ajută organismul să lupte mai bine contra grăsimilor.

„În fiecare primăvară și vară fac așa ceva în fiecare dimineață și vă asigur că rezultatele sunt bune. Mă ajută să nu îmbătrânesc poate la fel de repede, deși pe la noi, prin Ardeal, străbunii mei nu vorbeau despre bătrânețe. Ei preferau să spună că crești în vârstă, că devii mai înțelept. Lumea modernă a fost însă de altă părere și a ales altceva!”, sună convingerea personală a lui Dorel Vișan.

Pe de altă parte, același Dorel Vișan rămâne un oponent al ideii de a-ți cumpăra cele necesare gurii de la marile magazine de retail de la noi. „Lumea s-a schimbat și ce-a fost verde s-a uscat. La noi, în magazine cumperi moartea cu căruciorul. Atunci când lumea își umple cărucioarele cu tot felul de lucruri în mai toate magazinele astea moderne nu realizează că faci de fiecare dată un pas mic spre moarte!”, susține același mare actor român.

Serele sale se află la circa 30 de kilometri depărtare de Cluj-Napoca

Ăsta e și motivul pentru care de vreo trei ani se ocupă de propria seră, aflată la circa 30 de kilometri de Cluj, orașul său de suflet. Acolo cultivă în fiecare an roșii, castraveți verzi, ardei grași, dar și spanac și ceapă.

„Anul acesta am folosit ca sămânță pentru roșii ceva mai aparte. Mi-a ieșit o producție mică, dar cu rezultate foarte gustoase. În sensul că roșiile din acest an au fost mari, unele cântărind și aproape un kilogram. Așa că nu am dăruit cu găletușa amicilor apropiați rezultatele muncii mele, ci cu bucata. Am oferit una sau două roșii, mari, ca lumea să vadă că mai există cu adevărat legume așa cum mâncau odinioară și părinții și bunicii noștri”, a precizat tot Dorel Vișan.

Mândru nevoie mare de rezultatele muncii sale, Dorel Vișan susține că în această toamnă va pregăti și mai bine terenul pentru viitoarea recoltă, una pe care o pregătește fără intervenția la substanțe moderne, care ajută să crească mai repede plantele.

