În cadrul interviului, marele actor Dorel Vișan a amintit, printre altele, și câteva lucruri văzute în momentul în care a participat în cadrul unei expoziții cu pietre. Acesta a explicat, de altfel, și cum sângele unei gravide în luna a 4-a poate fi folosit pentru cei operați la inimă.

„Legea numai te oprește, te limitează, dar nu te schimbă„

Dorel Vișan: Platon, de exemplu, a spus: „Omul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu este ciuma societății”. Pentru că e deosebire între lege și între credință. Legea numai te oprește, te limitează, dar nu te schimbă.

Adrian Artene: Această vorbă „Mă vede Dumnezeu” a înfrânat, de-a lungul sutelor de ani, multe porniri către păcate.

Dorel Vișan: Acum 60 de milioane de ani s-a făcut o cezariană. Deci este un tip în Mexic care are o expoziție de pietre. Eu cred că am fost la expoziția asta o dată, dar nu am luat în considerare. Deși am văzut acolo ceva extraordinar. Se făceau grefe pe inimă. Acum 100 de mii de ani. Deci ele erau făcute pe piatră, tăiate în piatră, subțire, ca și cum ar fi cu un creion, o cariocă, și arăta doctorul cu bisturiul. Și era o treabă formidabilă cu asta când organul nu e compatibil. Că la noi au introdus-o prin 1970, mi se pare, când a fost prima grefă pe inimă. Și corpul respectiv ca să primească inima care i se dădea, nu foloseau medicamente sau alte lucruri, ci sânge de la femei însărcinate în luna a 4-a. Pentru că până în luna a 4-a, femeia respinge sarcina, unele chiar nu pot să o țină. După luna a 4-a, corpul se reglează și acceptă. În momentul când acceptă sarcina, sângele ăla dacă e transferat la o persoană căreia i se face o operație la inimă, acceptă inima.

