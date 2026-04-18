Acasă » Știri » Rețetă mănăstirească salam de biscuiți. Cum să faci cel mai gustos desert

Rețetă mănăstirească salam de biscuiți. Cum să faci cel mai gustos desert

De: Alina Drăgan 18/04/2026 | 16:33
Rețetă mănăstirească salam de biscuiți. Cum să faci cel mai gustos desert
Rețetă mănăstirească salam de biscuiți

Pentru cei care au poftă de un desert delicios și ușor de preparate, rețeta mănăstirească de salam de biscuiți este alegerea perfectă. Este un desert clasic, iubit de toată lumea, care nu doar că se face ușor, dar are și un gust care te duce imediat cu gândul la copilărie. Iată cât de ușor se prepară.

Acest desert impresionează prin aromă și textură. Ingredientele sunt la îndemână, iar rezultatul final este unul delicios, potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru momentele în care vrei să îți răsfeți papilele gustative.

Rețetă mănăstirească salam de biscuiți

Ingrediente:

  • 500 g biscuiți simpli (populari)
  • 150 g zahăr (sau miere)
  • 100 g miez de nuca ușor prăjit
  • 50 g cacao
  • 150 ml apă
  • 100 g margarină vegetala (sau ulei de cocos solid)
  • 100g rahat tăiat cubulețe
  • esența de rom, coajă de portocală, stafide

Mod de preparare

Pentru început, biscuiții se rup în bucăți mici, dar nu îi măcinăm fin. Este important să rămână bucățele întregi pentru a obține textura specifică. Mai apoi, biscuiții se pun într-un bol încăpător împreună cu nuca și cubulețele de rahat.

Separat, într-o crăticioară se pun apa, zahărul și cacaoa. Se lasă la fiert la foc mic, până când zahărul se dizolvă complet și compoziția începe să se lege ca un sirop. Luam siropul de pe foc și adăugăm margarina (sau uleiul de cocos) și amestecăm până se topește complet. Tot aici adăugăm și esența de rom sau coaja de portocală.

Apoi, siropul cald se toarnă peste amestecul de biscuiți. Se amestecă ușor cu o spatulă până când toți biscuiții sunt bine îmbrăcați în ciocolată. Compoziția obținută se lasă la odihnit 10-15 minute, pentru ca biscuiții să absoarbă lichidul.

Ulterior se întinde o folie alimentară pe masă, iar compoziția se pune în mijloc și se rulează strâns, presând bine pentru a elimina golurile de aer. Se dă forma unui cilindru (salam). Mai apoi lăsăm salamul de biscuiți la frigider pentru cel puțin 3-4 ore (sau peste noapte). Poftă bună!

Rețetă mănăstirească salam de biscuiți

 

