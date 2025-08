Revolta unui medic după ce Ion Iliescu a stat 2 luni la ATI! În ce chinuri ar fi murit fostul președinte: „Traheostomizat”

Ion Iliescu, fostul președinte al României, s-a stins din viață în cursul zilei de marți, 5 august, la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, după o lungă și chinuitoare perioadă petrecută în secția de terapie intensivă.

Timp de aproape două luni, fostul lider a fost menținut în viață cu ajutorul aparatelor, în ciuda faptului că șansele de recuperare erau practic inexistente. Deznodământul tragic al acestei etape finale din viața sa a readus în atenția publicului o temă ignorată prea mult timp în România: lipsa unui cadru legal coerent și uman privind îngrijirea pacienților aflați în stadii terminale.

Internat în data de 9 iunie, fostul șef de stat a fost diagnosticat în timpul spitalizării cu cancer pulmonar, o boală deja avansată și însoțită de multiple alte probleme medicale. Pe fondul acestor afecțiuni, starea sa s-a agravat constant, iar în ultimele zile de viață organismul său a cedat treptat. În ciuda eforturilor echipei medicale, care a oferit îngrijiri complexe și tratamente invazive, scopul a devenit, treptat, nu salvarea, ci prelungirea artificială a vieții, într-un cadru lipsit de speranță.

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat.”, a spus medicul ATI.

„A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă , care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia. Ion Iliescu a fost, în ultimele lui săptămâni, imaginea perfectă a ceea ce numim în ATI, pacient aflat deasupra oricărei resurse terapeutice. Adică cineva pentru care medicina activă nu mai aduce speranță, ci doar suferință. Și tocmai acolo, în acel punct, medicina trebuie să aibă umanitatea să se oprească”, a precizat și consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit Hotnews.