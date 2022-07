Rezultate Bacalaureat 2022 | Notele finale, publicate pe EDU.RO. Mari surprize după rezolvarea contestațiilor

Rezultatele finale la Bacalaureat 2022, după recorectarea a peste 49.000 de mii de lucrări contestate, vor fi afișate vineri, 1 iulie și vor putea fi consultate și pe CANCAN.RO.

Rezultatele la Bacalaureat 2022 sunt în format anonimizat, ceea ce înseamnă că pe pagina online dedicată apar coduri în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat a primit anterior afișării rezultatelor codul specific.

Rezultatele inițiale la Bacalaureat 2022 au fost afișate luni 27 iunie și au fost cele mai bune din ultimii 10 ani. 83,3% dintre cei care au susținut examenul în sesiunea de vară au promovat examenul.

Cei care au fost nemulțumiți de notele obținute, au făcut contestații, iar pe 1 iulie afla dacă le-a fost modificată nota. Potrivit calendarului de organizare a Examenului de Bacalaureat 2022, rezolvarea contestațiilor s-a făcut în perioada 28 – 30 iunie.

49.091 de contestații au fost făcute anul acesta de candidații de la Bacalaureat 2022, cu 6889 mai puține decât anul trecut, potrivit Biroului de presă al Ministerului Educației.

Dintre cei 126.454 înscriși anul acesta la Bac 2022, 111.329 sunt din generația curentă și 15.125 din seriile anterioare, potrivit cifrelor ministerului Educației. Vorbim despre cel mai mic număr de elevi înscriși de după Revoluție – lucru confirmat de ministrul Educației.

„Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la Bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Rata de promovare la Bacalaureat 2022, cea mai ridicată din ultimii 12 ani

Rata de promovare, 73,3%, a fost cea mai ridicată din ultimii 12 ani, înainte de contestații, ținând cont și de faptul că au fost înscriși cei mai puțini elevi din ultimii 30 de ani. Este și cea mai mare rată de promovare de la introducerea camerelor de filmat în sălile de clasă, de la Bacalaureat 2011.

Top 3 cele județe care au avut cele mai bune rezultate înainte de contestații sunt: Cluj cu o rată de 85,1%, Iași, cu 81,7%, Galați cu 81,6%, Brăila cu 81,3%, iar București este pe locul 5 cu 77,4%.

La polul opus, sunt județele Ilfov, cu 47%, Giurgiu cu 55% și Călărași cu 57%. În Călărași, lucrările la Bacalaureat 2022 au fost corectate digitalizat, iar rata de promovare față de anul trecut a avut cea mai mare scădere.

Câte note de 10 au obținut elevii anul acesta

162 de elevi au aflat că sunt marii premianți de la BAC, reușind să ia media zece. Potrivit Ministrului Educației, Municipiul București se află pe loc fruntaș în clasament, cu cei mai mulți elevi care au luat 10 la BAC.

București – 30 de medii de zece

Prahova – 15 medii de zece

Galați – 9 medii de zece

Vâlcea – 9 medii de zece

Cluj – 8 medii de zece

Iași – 8 medii de zece

Au existat, însă, și județe în care niciun elev nu a reușit să ia media zece: Alba, Brașov, Argeș, Timiș, Ilfov, Călărași, Giurgiu și Tulcea, arată edupedu.ro.

Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română

Candidații la Bac 2022 au depus cu 12% mai puține contestații, față de anul trecut, reiese din datele de la Biroul de presă al Ministerului Educației la solicitarea Edupedu.ro.

Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, 22.169 de contestații. La proba obligatorie a profilului, 13.218 contestații. 13.281 au fost depuse la proba la alegere a profilului și specializării, iar la limba maternă 423 de contestații. La toate materiile s-au înregistrat mai puține contestații decât anul trecut, potrivit biroului de presă al ministerului Educației, într-un răspuns pentru Edupedu.ro.

Calendar Bac 2022, sesiunea august – septembrie

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat 2022 în sesiunea de vară se pot înscrie în sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2022, când probele scrise vor fi susținute înaintea celor orale.

* 18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen.

* 16 august 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

* 17 august – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

* 18 august – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d)

* 19 august – Limba și literatura maternă – proba E.b).

* 22 – 23 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

* 24 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

* 25 august – Evaluarea competențelor digitale – proba D

* 26 – 29 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

* 31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

* 3 septembrie – Afișarea rezultatelor finale.

