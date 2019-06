Rică Răducanu, dezvăluiri de pe patul de spital: ”Am trecut prin multe cumpene, dar asta fost cea mai rea”

La două săptămâni de la operația de urgență, Rică Răducanu face dezvăluiri de pe patul de spital.

În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale. (CITEȘTE ȘI: RICĂ RĂDUCANU I-A RUPT COASTELE CORINEI CHIRIAC: ”AM DUS-O LA SPITAL…”)

Fostul portar al naționalei României trebuia să fie externat, în urmă cu trei zile, însă medicii nu l-au lăsat să plece acasă din cauza unor complicații.

“Am trecut prin multe cumpene, dar asta fost cea mai rea. Într-o zi m-au luat durerile, m-am dus la Municipal și mi-au spus că n-am avut nevoie de operație. M-am dus acasă și dimineață tremuram. M-a luat salvarea, mi-au pus perfuziile. Mai începi și să plângi, eu sunt emotiv. Până a venit salvarea am zis gata, așa o fi ultima mea zi. Am văzut moartea cu ochii. Îți trece viața prin fața ochilor, visezi frumos când ești lovit, e un tunel.

A fost rău, puteam să mă blochez la rinichi și să gata. Am stat cu sonda, mi-au scos-o după o săptămână. După operație e rău că stai la Reanimare. Nu trebuie să te miști, la mine e mai greu că nu pot sta locului. Nu beau apă de-aia am și avut probleme. Mi-a fost frică de moarte, mă iubește lumea și eu iubesc. E bine că am slăbit, de asta mă bucur. N-am putut să mănânc”, a spus Rică Răducanu la Acces Direct.

Rică Răducanu, unul dintre cei mai mari portari ai fotbalului românesc

Necula “Rică” Răducan este unul dintre cei mai mari portari pe care fotbalul românesc i-a cunoscut în perioada 1972-1975, performanţele sale fiind recompensate cu două Cupe ale României. După zece campionate jucate pentru Rapid, echipa în care a debutat, a trecut la Sportul Studenţesc şi apoi la Steaua, în anul 1978, echipa cu care a cucerit a treia Cupă a României din cariera sa.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, având la activ 329 de meciuri jucate în prima divizie, iar în echipa naţională 61 de selecţii. Este recunoscut ca personalitate a sportului românesc fiind considerat portarul care a dominat “viaţa fotbalistică” în perioada 1965 si 1978. Fostul fotbalist a fost decorat, în martie 2008, de preşedintele Traian Băsescu cu “Meritul Sportiv” Clasa III, alături de Cornel Dinu şi Mircea Lucescu, reprezentanţi ai generaţiei care a participat la Campionatul Mondial din Mexic din 1970.