Rică Răducanu în stare de șoc după ce a fost jefuit! „Nu mai pot să dorm, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva…”

Rică Răducanu a fost prădat de hoți! Aceștia au intrat în apartamentul lui din Mangalia în timp ce marele sportiv dormea. S-au cățărat pe un aparat de aer condiționat, au intrat pe balcon și i-au furat cardurile și telefoanele.

„Sunt pe Stadionul Giulești, vreau să mă mai liniștesc. Eu am o casă la mare, de 30 de ani. Acum am fost, am văzut meciul, m-am culcat. La 4.00, m-am trezit și nu mai găseam nimic. La 6.00, m-am trezit și voiam să iau telefonul din priză și nu mai era. Toate actele, cardurile, banii, s-au dus. Poliția a venit imediat. Au luat toate amprentele. Sunt supărat, nu mai pot să dorm, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva și eu știu că lumea mă iubește. Eu aș vrea să îl văd pe băiatul ăsta care m-a jefuit", a declarat Rică Raducanu, pentru Antena 3.

Rică Răducanu, furios din cauza incidentului

Rică Răducanu este extrem de furios din cauza incidentului. Fostul portar al României a mărturisit că dacă s-ar fi trezit din somn, probabil l-ar fi omorât pe hoț.