Richard Abou Zaki, pe perfuzii, la spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta de la „Chefi la cuțite”

Recent, Richard Abou Zaki, juratul de la „Chefi la Cuțite”, și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe rețelele sociale o fotografie de pe patul de spital. Înainte de debutul noului sezon al emisiunii de la Antena 1, chef-ul a avut probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital, unde a fost pus imediat pe perfuzii. Ce a pățit Richard Abou Zaki?

Pentru chef Richard, problemele au apărut sâmbătă noapte, când acesta a început să resimtă dureri puternice de stomac. Deși a încercat să își continue programul, starea lui s-a deteriorat rapid, motiv pentru care a decis să meargă la spital pentru un control amănunțit. Medicii au considerat că situația lui este una serioasă și i-au administrat perfuzii pentru a-l stabiliza.

Direct de pe patul de spital, chef Richard și-a anunțat fanii că nu se simte prea bine și că a avut nevoie de ajutorul medicilor. După ce și-a revenit, celebrul bucătar a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut și a explicat că stresul și alimentația haotică i-au afectat organismul.

Deși se simte mai bine, acesta nu s-a recuperat complet, iar în următoarea perioadă este nevoit să urmeze o dietă strictă. De asemenea, acesta trebuie să acorde mai multă atenție odihnei și să își asculte corpul.

„Sâmbătă am avut niște dureri puternice la stomac, nu m-am simțit deloc bine, așa că am fost la spital pentru un control medical. Am simțit o stare de slăbiciune, am avut nevoie de perfuzii, care m-au repus pe picioare. Stresul și alimentația dată peste cap din ultima vreme, când am tot fost pe drumuri, și-au spus cuvântul.

Corpul mi-a trimis un semnal de alarmă, dar îmi revin. Acum voi urma o dietă strictă vreme de mai multe săptămâni și voi încerca să am un program puțin mai liniștit, deși asta e o provocare grea, pentru că eu mă consum pentru tot ce ține de meseria mea”, a declarat juratul de la Chefi la Cuțite, potrivit click.ro.