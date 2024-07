Ro-Alert în Tulcea. Explozii aproape de granița cu Ucraina, ce s-a întâmplat

A fost alertă noaptea trecută în Tulcea. În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 02:20, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea, prin care informa populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian pe teritoriul din apropierea graniței cu Ucraina. Oamenii s-au panicat, iar mai multe apeluri la numărul de urgență 112 au fost înregistrate.

Mesajul ce i-a alertat pe oameni a fost emis după ce structurile cu rol de apărare și supraveghere a granițelor României au observat, în jurul orei 02:10, mai multe obiecte (drone) care se apropiau de zona de Nord a județului Tulcea. Ce zone au fost vizate?

Așa cum spuneam, mesajul Ro-Alert a fost emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în cursul nopţii, în jurul orei 02:20, pentru a informa populaţia despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe teritoriul din apropierea graniţei cu Ucraina. Localitățile vizate au fost: Jijila, Grindu, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Somova, Tulcea, Ceatalchioi, Nufăru, Frecăței, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Chilia Veche, C. A. Rosetti și Sulina.

De asemenea, structurile de apărare a teritoriului ţării, dar şi cele de ordine publică au transmis că sunt pregătite să ofere tot suportul necesar persoanelor care solicită acest lucru şi au precizat clar că nicio zonă din teritoriul României nu a fost vizată de atacurile Rusiei. Chiar și așa, în cursul nopții trecute au fost înregistrate 10 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, privind sunetul produs de explozii.

Cele mai multe apeluri au fost din municipiul Tulcea, iar oamenii au semnalat faptul că se aud explozii. Totodată, au fost înregistrate și apeluri prin care cetățenii solicitau informații, iar operatorii dispeceratului din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea le-au oferit toate datele necesare. Alerta aeriană a încetat la ora 03:46.

A few moments ago (03:30 AM RO/UA time), filmed from Tucea, Romania. russian are hitting Izmail port, Ukraine.

People told me the Romanian F-16s are in the air and that some the drones or rockets have hit something and some have been destroyed before touching ground. pic.twitter.com/HUjZdstQT9

— Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) July 24, 2024