Robert Braia, primele declarații după ce a fost chemat la Poliția Animalelor: „Am primit foarte mult bullying”

Robert Braia și Bianca Mitroi a mers la Insula iubirii pentru a-și testat relația de iubire, însă, încă din prima ediție a show-ului, bărbatul a devenit un personaj negativ și aspru judecat de către telespectatori. În timpul testimonialelor, bărbatul a povestit – cu lux de amănunte – cum a încercat să scape de pisoii iubitei sale, pe motiv că animalele ar fi primit mai multă atenție decât primea el de la Bianca. Faptele sale au ajuns în atenția Poliției animalelor, iar craioveanul a avut de dat explicații despre faptele sale.

Sinceri și asumați, Robert Braia și Bianca Mitroi au acceptat să participe la cele 21 de zile de provocări de pe Insula iubirii, sezonul 8. Încă de la preselecții, cei doi îndrăgostiți au șocat audiență cu detalii din spatele poveștii lor de dragoste.

Robert a fost cel care a relatat un episod traumatizant, petrecut în urmă cu mai multe luni, la începutul relației lor. Iubitoare de animale, Bianca avea doi pisoi pe care îi iubea foarte mult. Simțind că nu primește toată atenția din partea iubitei sale, bărbatul a pus la cale un plan diabolic prin care a încercat să scape de animalele de companie, însă faptele sale au fost gândite sub forma unui scenariu – ca dispariția felinelor să pară un accident.

I-am dat parola de la telefonul meu – singura femeia căreia i-am permis – și s-a apucat să verifice. A văzut conversația din septembrie, de acum 6 luni. A văzut cum eu vorbeam cu un prieten cum să scap de pisici. Eu regret acum că am făcut chestia asta, dar ea nu înțelege”, a povestit el, la Insula iubiri.

”I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat – și fără să știe ea – și l-am adus înapoi. După ce l-am adus înpoi – eu las geamul deschis des – și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la Insula iubirii.

După ce a povestit cu lux de amănunte cum a încercat să scape de animalele de companie ale iubitei lui, Robert a devenit unul dintre cei mai problematici concurenți de la Insula iubirii. O parte dintre telespectatori au reacționat și au acuzat gestul acestuia, iar faptele sale au ajuns și în atenția Poliției animalelor. Acesta a fost chemat la sediul autorităților, acolo unde a dat cu subsemnatul. Recent, acesta a transmis un mesaj public în care se plânge că a primit bullying de la iubitorii de animale, acuzându-l de fapte înfiorătoare.

”Eu am impresia că voi nu faceți diferența dintre ceea ce se întâmplă la o emisiune și viața mea privată. Astăzi am fost chemat la poliția animalelor să dau niște declarații. Mi se pare absolut incredibil și inuman până unde s-a ajuns cu această poveste cu motanii. Ce se întâmplă în emisiune este un show și viața mea privată este viața mea privată, și eu răspund de ceea ce fac în viața privată. La fel ca orice alt cetățean, am și eu dreptul la apărare și vreau să îmi spun punctul de vedere.

Am primit foarte mult bullying de la iubitorii de animale, aceștia acuzându-mă pe mine de niște lucruri pe care nici măcar nu le-au verificat. Vă las aici (n.r. în video) câteva exemple. De asemenea, presa a pus paie pe foc cu niște declarații cel puțin incriminatorii și neadevărate la adresa mea. Evident că poliția animalelor m-a lăsat în pace și au înțeles și ei că nu am făcut rău niciunui animăluț. Și, evident, nu am primit nicio amendă.

Vă mulțumesc mult celor care ați fost alături de mine în aceste momente grele prin care trec. Voi vorbi pe larg despre acest subiect și despre experiențele pe care le-am trăit la Insula Iubirii într-un podcast”, a declarat Robert Braia pe TikTok, concurent la Insula Iubirii.