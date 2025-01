Robert, geniul român care a uimit Anglia la doar 13 ani! Are un IQ echivalent cu cel al lui Albert Einstein

La doar 13 ani, Robert Zicman, un tânăr cu origini românești stabilit în Marea Britanie, este recunoscut pentru inteligența sa excepțională, având un IQ comparabil cu cel al lui Albert Einstein. Părinții săi, Ioana și Cătălin, originari din Iași și Bacău, s-au stabilit în Sheffield, unde Robert s-a născut și a demonstrat abilități remarcabile încă din copilărie.

La vârsta de 2 ani, Robert a învățat alfabetul, iar la 5 ani deja citea cărți și a fost acceptat în Mensa, organizația globală a persoanelor cu un coeficient de inteligență ridicat. La 7 ani, se pregătea pentru examene echivalente cu bacalaureatul britanic, pe care majoritatea elevilor le susțin la 18 ani. La 11 ani, a obținut calificativul A la examenele de Știința Computerelor și Chimie, destinate, de obicei, adolescenților de 18 ani.

Având un ritm de învățare accelerat, Robert a ales să urmeze cursuri de fizică cuantică și studiază inteligența artificială. De asemenea, s-a înscris la Royal Air Force pentru a învăța să piloteze avioane.

Robert a participat la numeroase olimpiade și concursuri, întorcându-se de fiecare dată cu medalii. Este multiplu campion al Marii Britanii la robotică și a obținut numeroase distincții la competiții de inventică. Deși este cetățean britanic, Robert se simte profund legat de România.

“Imi place foarte mult sa merg in Romania, este o tara superba, cu aer curat, am vizitat foarte multe locuri de o frumusete naturala incredibila. Imi place sa vad cum se face vinul, cum se mulge o vaca, imi plac sarmalele, muntii si apele Romaniei. Am fost si cu colindul in zona Moldovei, a fost o experienta de neuitat. Romanii sunt calzi si prietenosi, dar uneori sunt cam tristi”, a spus Robert Zicman pentru sursa citată.