Robert și Ștefania sunt tinerii care au murit înecaţi în zona plajei de la Gostinu. O fetiță de doar 9 luni a rămas acum orfană

Momente cumplite pe Dunăre! Vă prezentăm filmul tragediei în care Robert și Ștefania, doi tineri soți, au murit, după ce au fost luați de curenții puternici. Fetița lor, Aisha, de 9 luni, a fost salvată. Vă prezentăm cele mai noi informații!

O zi care trebuia să fie una liniștită și plină de zâmbete s-a transformat într-un coșmar cumplit pentru o familie venită să se bucure de malul Dunării, în zona plajei neautorizate de la Gostinu, Giurgiu. Ștefania, mamă de doar 20 de ani, și soțul ei, Robert, în vârstă de 26 de ani, și-au pierdut viața în ape.

Totul s-a petrecut în câteva momente. Tânăra mamă a intrat în apă cu bebelușul în brațe, fără să-și imagineze ce pericol o aștepta. Ștefania a călcat într-o groapă adâncă și a fost prinsă imediat de curenți. Tatăl, aflat pe mal, a reacționat fulgerător. A intrat în apă și a reușit să țină bebelușul la suprafață până când un alt bărbat i-a venit în ajutor și a luat copilul în brațe.

Din păcate, tânărul tată nu a mai reușit să iasă din apă – a fost prins de curenții puternici, la fel ca soția sa. Scafandrii au intervenit de urgență și au început căutările. A doua zi, trupul neînsuflețit al mamei a fost scos din apă. Iar în dimineața următoare, a fost recuperat și corpul tatălui. Fetița a fost resuscitată și a început să respire la scurt timp. Acum se află în grija familiei și este în afara oricărui pericol fizic.

Și sora Ștefaniei, o fetiță de 13 ani, a dispărut în apă. Un polițist aflat în timpul liber a sărit în ajutorul ei. Acesta avea un skijet, iar bineînțeles că nu a stat pe gânduri în momentul în care a auzit strigătele de disperare ale fetei.

„Şi am văzut-o pe fetiţa aceasta de 13 ani, de la locul unde s-a întâmplat cam un kilometru distanţă. Pe apă, plutea. Era foarte speriată, striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor. Am oprit skijet-ul lângă ea, am luat-o de mână, am urcat-o pe skijet şi am dus-o la maşină unde erau rudele ei”, a declarat salvatorul fetei.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a fost la fața locului și a descris condițiile deplorabile ale plajei: gunoaie, lipsa unor puncte de salvare și terase ilegale. Acesta a promis în mod public, pe Facebook, că va opri acest fenomen.

„Plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun. O tragedie imensă s-a petrecut ieri după-amiază la plaja neautorizată de la Gostinu. Doi tineri soț și soție s-au înecat în Dunăre luați de curenți, deși se aflau în apă mică, sub un metru, împreună cu fiica lor și alte două persoane. Astăzi, m-am deplasat de urgență la această plajă care produce frecvent victime. Am descoperit terase neconforme, puncte sanitare închise maldăre de gunoaie și bineînțeles scafandrii care căutau cu îndârjire trupurile celor dispăruți sub apă de ieri după-amiază. Am fost acolo și am vorbit cu familia victimelor înainte și după ce trupul fiicei lor de 21 de ani a fost scos din apă de scafandri. Mi s-a rupt sufletul când am văzut chipul fetiței orfane de ambii părinți. În ciuda atenționărilor de până acum plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun . În urmă cu doar câteva zile, un turist în stare de ebrietate și-a lovit propriul copil cu skyjetul. Așa ceva nu mai poate continua . Vă promit că am să opresc acest fenomen aducător de tragedii”, a transmis Ion Ghimpețeanu pe Facebook.