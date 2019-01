ROBOR 25 ianuarie. Nimic nu anunța asta, toți românii cu credite vor fi afectați!

Toți indicii ROBOR importanți au revenit vineri pe creștere, față de miercuri, joi fiind zi nelucrătoare, iar doi dintre aceștia, la 3 luni și la 6 luni, au înregistrat un avans important, arată datele afișate de Banca Națională a României (BNR). Unul dintre motivele acestei creșteri poate fi scăderea lichidității, ca urmare a plăților de taxe și impozite care se face pe finalul lunii ianuarie a fiecărui an.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 3,11% pe an, de la 3,03% pe an miercuri. Acest indice nu a mai fost la acest nivel din data de 3 decembrie 2018, ajungând astfel la un maxim al ultimelor șapte săptămâni.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 3,34% pe an, de la 3,31% pe an miercuri, atingând nivelul din data de 18 decembrie 2018.

În plus, indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a ajuns vineri la 3,43% pe an, de la 3,41% pe an miercuri. Acesta este nivelul de la care a început să scadă începând cu data de 28 decembrie 2018.

Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a crescut la 3,51% pe an, de la 3,50% pe an miercuri. Cel mai recent un asemenea nivel a fost atins la data de 31 decembrie 2018.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10 bănci selectate de BNR.