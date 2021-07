În ultima perioadă, țara noastră a suferit modificări bruște de temperaturi, multe județe din România având parte de coduri galbene și portocalii de vijelii, grindină, ploi torențiale și vânt puternic. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin faptul că asupra țării noastre se va abate un ciclon.

În România, în ultima perioadă, atât ANM, cât și INHGA, au transmis avertizări de vreme rea în mai multe județe din țară. Specialiștii susțin faptul că țara noastră este amenințată de un ciclon care a făcut ravagii atât în Belgia, cât și în Germania. În statul german, zeci de persoane și-au pierdut viața, după ce s-au format inundații violente, iar viiturile le-au „măturat” pur și simplu locuințele. Gospodăriile le-au fost distruse, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru a salva vieți din calea apelor. De asemenea, și Cehia, Slovacia, Austria și Polonia se confruntă cu manifestări severe de instabilitate atmosferică.

De mai bine de două zile, și țara noastră se confruntă cu probleme din punct de vedere meteorologic, specialiștii emițând coduri galbene, portocalii și roșii de căderi masive de apă, vijelii, ploi torențiale, grindină și vânt puternic, dar și descărcări electrice care au provocat incendii în anumite zone. În data de 17 iulie, și România a fost lovită de inundații. De exemplu, în județul Suceava, ciclonul a pus la pământ 14 hectare de pădure, iar în județul Alba, zeci de persoane au fost evacuate din calea apelor. Multe gospodării au fost distruse în calea viiturilor.

„La începutul săptămânii, adică luni și marți, cele două zile par să aducă instabilitate destul de multă. Imediat cu răcorirea vremii în partea de sud și sud-est a țării ne putem aștepta la valori de peste 50-60 de litri în intervale scurte de timp.

Ele se pot produce mai ales în zonele cu risc, cele de deal și de munte, acolo unde această cantitate cade în interval scurt de timp și nu poate fi preluată. Atunci apar scurgeri pe versanți, pâraie torente și aceste viituri, din păcate, care pot conduce și la pagube materiale sau chiar la pierderea de vieți omenești”, spune Mihai Timu, meteorologi, la antena3.ro.

Germania și Belgia, lovite de ciclon: zeci de persoane au murit

Atât Belgia, cât și Germania se confruntă cu o situație fără precedent. Zeci de persoane și-au pierdut viața din cauza condițiilor meteorologie nefavorabile, iar guvernul federal belgian a declarat o zi de doliu naţional pentru marţi, 20 iulie, în memoria victimelor inundaţiilor catastrofale.

Chiar și în cursul acestei zile, pentru România au fost emise mai multe coduri roșii în județele Mureș, Neamț, Alba, meteorologii transmițând faptul că se vor semnala averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, vijelie, grindină.

Pe de altă parte, Cehia a fost lovită de o tornadă, însoțită cu grindină. Multe locuințe au fost devastate de acest fenomen, iar unele sate aproape ”rase” în calea acesteia, în regiunea Moraviei de Sud. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte sute de persoane au fost rănite. Tornadele au atins și 219 kilometri pe oră, smulgând acoperișurile caselor, dar și copaci. Potrivit specialistului, se îndreaptă și spre România.

„Aerul mai rece care va coborî peste România se va intersecta cu cel fierbinte şi umed existent şi din acest motiv ne aşteptăm la vijelii puternice, vânt care va avea rafale chiar şi de peste 100 km/h, ploi torenţiale ce vor adice cantităţi mari apă în scurt timp, grindină ce poate fi de dimensiuni medii şi mari. 33 de judeţe se afla sub cod portocaliu de furtuni, iar alte 8 plus Capitala sub cod galben. Totodată, codurile de furtună se suprapun peste cele de caniculă valabile pe parcursul zilei de astăzi”, a explicat meteorologul Simona Căpşună, conform observatornews.ro.

Sursă foto: pixabay